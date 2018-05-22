Участвуйте в шашлычном фотоконкурсе

Принимаем фотографии на конкурс «Шашлычные выходные».

Делитесь своими кадрами с отдыха на природе, в тишине, на берегу реки, пруда или озера, на даче, с шашлыком и вкусным застольем. Соберём в этом конкурсе подборку фотографий душевного отдыха, глядя на которые сразу чувствуешь неповторимый аромат шашлыка и хочется очутиться подальше от города.