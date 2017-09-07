Начался фотоконкурс для любителей розового

Стартовал приём работ на фотоконкурс «В розовом цвете».

Принимаем на конкурс кадры, на которых засняты любые предметы, атрибуты и детали розового цвета: одежда, цвет волос, обстановка комнаты, цветущие сады и прочее. Любите розовый цвет? Для вас - просто фантазии!

Розового на фото должно быть много!