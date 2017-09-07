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Начался фотоконкурс для любителей розового

Начался фотоконкурс для любителей розового

Стартовал приём работ на фотоконкурс «В розовом цвете». 

Принимаем на конкурс кадры, на которых засняты любые предметы, атрибуты и детали розового цвета: одежда, цвет волос, обстановка комнаты, цветущие сады и прочее. Любите розовый цвет? Для вас - просто фантазии!

Розового на фото должно быть много!

Загружайте ваши фото сюда.

правила участия
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!

Приём фотографий продлится с 07 сентября по 28 сентября.
Голосование продлится до 09 октября.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 10:13 +4

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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