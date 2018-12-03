Выбраны самые яркие детские улыбки

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Детская улыбка».

Первое место завоевал кадр от Ольга Афонина, он набрал 37 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял кадр от ВЛАДИМИРОВНЫ. Он набрал 29 голосов.

Ну, а на третьем месте по голосованию оказалось фото от asd77zx. Пользователи портала отдали ему 22 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!