Выбраны самые яркие детские улыбки
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Детская улыбка».
Первое место завоевал кадр от Ольга Афонина, он набрал 37 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от ВЛАДИМИРОВНЫ. Он набрал 29 голосов.
Ну, а на третьем месте по голосованию оказалось фото от asd77zx. Пользователи портала отдали ему 22 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!