Итоги блинного конкурса

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Блинное счастье».

Первое место завоевало фото от Анфиса_лисослон, оно набрало 69 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место по количеству плюсов занял кадр от Юлии Шпилиной. Он набрал 64 голоса.

Ну а третье место и 63 голоса получило фото от Татьяны Барановой. За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!