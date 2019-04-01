Итоги блинного конкурса
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Блинное счастье».
Первое место завоевало фото от Анфиса_лисослон, оно набрало 69 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место по количеству плюсов занял кадр от Юлии Шпилиной. Он набрал 64 голоса.
Ну а третье место и 63 голоса получило фото от Татьяны Барановой.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!