Завершился фотоконкурс «Яркое солнце»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Яркое солнце».

Первое место завоевал кадр от Pavel Trefilov, он набрал 53 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял также кадр от Scorpiosha. Он набрал 47 голосов.

Третье место и 41 голос получило фото от ЛёлиЛори. За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!