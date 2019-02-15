Завершился фотоконкурс «Яркое солнце»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Яркое солнце».
Первое место завоевал кадр от Pavel Trefilov, он набрал 53 голоса.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял также кадр от Scorpiosha. Он набрал 47 голосов.
Третье место и 41 голос получило фото от ЛёлиЛори.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!