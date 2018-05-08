Стартовал велосипедный фотоконкурс

Принимаем фотографии на конкурс «Крути педали».

Велосезон уже вовсю начался. Вы всю жизнь любите ездить на велике, или может только пробуете свои силы?

Делитесь своими красивыми и любимыми кадрами с велопрогулок.

Любое фото, на котором есть велик - участвует!