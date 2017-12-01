Участвуйте в фотоконкурсе, посвящённом мамам

Начался приём работ на фотоконкурс «Моя мама».

К прошедшему Дню матери мы запускаем фотоконкурс, посвящённый всем мамам. У вас есть красивые кадры, на которых ваша любимая мама или вы вместе с ней? Поделитесь ими, и используйте возможность ещё раз сказать тёплые слова самому родному человеку в комментарии к фото.