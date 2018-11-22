Голосуем в космическом конкурсе от клиники «Взгляд®»

Началось голосование в нашем фотоконкурсе «Взгляд из космоса».

Это второй конкурс, посвящённый недавнему возвращению вымпелов с символикой клиники с Международной космической станции. В нём мы приглашали поучаствовать взрослых читателей портала.

Победители конкурса получат призы:

за I место — гироскутер и вымпел с печатью МКС, побывавший в космосе.

за II место — очки виртуальной реальности

за III место — билеты в московский планетарий на 4-х человек.

Ставьте плюсы к фотографиям, которые вам нравятся больше всего, и поделитесь с друзьями — они тоже могут голосовать!

Итоги конкурса мы подведём 7 декабря.