Голосуем в космическом конкурсе от клиники «Взгляд®»
Началось голосование в нашем фотоконкурсе «Взгляд из космоса».
Это второй конкурс, посвящённый недавнему возвращению вымпелов с символикой клиники с Международной космической станции. В нём мы приглашали поучаствовать взрослых читателей портала.
Победители конкурса получат призы:
- за I место — гироскутер и вымпел с печатью МКС, побывавший в космосе.
- за II место — очки виртуальной реальности
- за III место — билеты в московский планетарий на 4-х человек.
Ставьте плюсы к фотографиям, которые вам нравятся больше всего, и поделитесь с друзьями — они тоже могут голосовать!
Итоги конкурса мы подведём 7 декабря.