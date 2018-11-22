Завершился фотоконкурс «Кадр в кадре»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Кадр в кадре».

Первое место завоевал кадр от anastas, он набрал 44 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял кадр от ЛёляЛориКаркузябра. Он набрал 36 голосов.

Ну, а на третьем месте по голосованию оказалось фото от sementsova05. Пользователи портала отдали ему 22 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!