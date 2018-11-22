Завершился фотоконкурс «Кадр в кадре»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Кадр в кадре».
Первое место завоевал кадр от anastas, он набрал 44 голоса.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от ЛёляЛориКаркузябра. Он набрал 36 голосов.
Ну, а на третьем месте по голосованию оказалось фото от sementsova05. Пользователи портала отдали ему 22 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!