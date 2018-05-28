Стартовал фотоконкурс «На роликах»

Принимаем фотографии на конкурс «На роликах».

Любите кататься на роликах, и каждую весну с нетерпением ждёте, когда только высохнет асфальт, чтобы обуть любимые ботинки и начать сезон катания? Делитесь кадрами, на которых вы мчитесь на колёсах!