Выбираем «Женщину года – 2019»

«Модный город» объявляет премию «Женщина года». Мы номинировали на нее очень разных участниц, у которых, тем не менее, много общего: все они – талантливые, красивые, успешные. Они – те, на кого равняются и хотят быть похожими. Они задают тренды, делают нас лучше, а нашу жизнь – ярче и интереснее.

Кто станет «Женщиной года»? Это решаете вы! Истории всех номинанток читайте ниже. Голосование продлится до 30 ноября. Имя победительницы будет объявлено 2 декабря на Myslo.ru

Победительница станет «лицом с обложки» январского номера. Голосуем!

Елена Черных, врач-косметолог, основатель клиники косметологии

Секрет ее успеха – в сочетании высокого уровня профессионализма и использовании последних достижений науки. Пациенты ценят это, а главное, видят результат. Поэтому и идут к Елене: только за этот год в клинику обратилось более 1500 человек.

Сегодня в клинике Елены Черных собран мощный парк лазерных аппаратов: лазеры такого уровня есть далеко не во всех клиниках Москвы. Это немецкий диодный лазер для эпиляции – эффективный и безопасный. Это эрбиевый лазер для шлифовок и омоложения. «У нас представлены, пожалуй, самые сильные протоколы по лечению акне всех степеней тяжести и устранению рубцов любого происхождения», – говорит Елена. Разработаны протоколы по удалению сосудов на лице и теле на лазере MeDioStar Next Pro с помощью сосудистой насадки. Процедурой на подобном оборудовании не могут похвастать даже флебологические центры города. А трихоскоп Aramo 300 и программа TrichoScience Pro – эксклюзив, представленный только здесь, – помогают пациентам, страдающим от выпадения волос.

Один из успехов года – участие в международном проекте «Эстетическая медицина без границ» для помощи пациентам, пострадавшим от осложнений. Единственной клиникой города, вошедшей в этот проект, стала клиника Елены Черных.

Светлана Савина, директор «Компьютерной Академии «РУБИКОН»

Светлана – мама двух сыновей и знает, как важно для ребят всестороннее развитие. Поэтому к своей работе относится в первую очередь как родитель и вместе со своими коллегами делает так, чтобы каждый ребенок получил не только качественное IT-образование, но и приобрел знания и навыки для личностного роста, школы и для успешного будущего. В академии регулярно обновляется программа курсов, чтобы студенты получали только актуальную информацию и им было интересно на занятиях.

В этом году академия совершила прорыв в IT-образовании. Студенты вошли в число лучших на городских и международных конкурсах, среди которых – сертификационная олимпиада «Траектория будущего», мировой чемпионат по роботоинженерии IRC International. В сотрудничестве с ТулГУ академия провела первый интеллектуальный конкурс «РУБИтех» для старшеклассников. Для студентов академии были организованы экскурсии в московские офисы топовых IT-корпораций – Microsoft, Mail.Ru Group, Яндекс – и посещение крупнейшего мотивационного форума Level Up. И главное – академия расширяется: в этом году появился первый филиал «РУБИКОН» в Новомосковске. Планы на будущее грандиозны: внедрить новые учебные программы, открыть новые филиалы.

Екатерина ЗАХАРОВА, основатель бренда одежды LIVENTINI

Еще год назад LIVENTINI была молодой тульской торговой маркой. Сегодня это модный, узнаваемый, востребованный бренд, которым можно гордиться, потому что местом его рождения стал наш город.

Основатель бренда Екатерина Захарова в начале этого года приняла важное решение – организовать собственное производство полного цикла. И как показало время и результаты работы, это решение было правильным. «Я требовательна, поэтому лично проверяю изделия на качество и руковожу производством. Только так я добилась достойного качества своего продукта. Бренд LIVENTINI – одежда и аксессуары европейского уровня. И это не только мои выводы – это отзывы наших уже постоянных и благодарных покупателей», – говорит Екатерина.

А еще Екатерина круто и очень удачно сменила имидж, за что ее можно было бы наградить в отдельной номинации «Преображение года». «Мне не пришлось долго думать: в голове возник образ, а через пару дней я его уже увидела в зеркале. Думаю, это еще один показатель моей решительности, уверенности и отсутствия страха».

Ольга Волкова, директор турагентства «Аэропорт»

В этом году Ольга взорвала туристический рынок Тулы своей новинкой – авторскими турами. Шопинг в Италии, гастрономический тур в Санкт-Петербург, фотодевичник в Каппадокии – эти и другие туры, организованные по эксклюзивной программе, были набраны за несколько дней. Тур в Париж «разобрали» всего за три дня! «Для меня это огромный шаг вперед в развитии бизнеса, – говорит Ольга. – Авторские туры оказались очень востребованы в Туле, и это направление только растет. В новом году планирую проводить такие туры в три раза чаще, чем раньше, то есть каждый месяц, чтобы дать возможность всем желающим путешествовать интересно и разнопланово».

Агентству «Аэропорт» в этом году исполнилось десять лет, и на праздник в честь дня рождения собралось огромное количество клиентов агентства. «Для меня это тоже показатель успеха. Что касается других сфер моих интересов – приятно, что Тула не осталась безучастной к благотворительным проектам, которые проходили в городе».

В следующем году Ольга планирует расширить количество офисов турагентства, организовать благотворительный ужин и реализовать себя в совершенно новой сфере деятельности. Какой – узнаем в 2020-м!

Татьяна Нечепурнова, владелица магазина «Центр сантехники»

Именно магазину «Центр сантехники», которым руководит Татьяна Нечепурнова, доверил открытие своего эксклюзивного шоу-рума культовый французский бренд Jacob Delafon. И не случайно: по словам представителей концерна, «Центр сантехники» полностью отвечает требованиям бренда. Это удобное расположение в центре города, помещение в собственности, тщательно подобранный ассортимент и надежный деловой партнер в лице руководства: «Директор магазина Татьяна Нечепурнова – человек, горящий своим делом, грамотный и ответственный руководитель», – отметили в Jacob Delafon.

В октябре Татьяна побывала на заводе еще одного знаменитого бренда, представленного в «Центре сантехники»: «С компанией GROHE мы работаем давно, и мне всегда хотелось посетить завод и штаб-квартиру бренда, чтобы лично увидеть, как появляется на свет продукция со знаком качества «Сделано в Германии». Меня всегда привлекало в GROHE их умение выпускать визуально простые, но при этом эффектные, инновационные и удобные в использовании вещи. Я могу с уверенностью сказать: когда ультрамодные тенденции идут в гармонии с функциональностью, это позволяет создавать интерьеры вне времени».

Наталья Демидова, Руководитель школы-студии моделирования взгляда MiLASHka

Наталья управляет одной из самых известных в Туле школ-студий, которая дарит девушкам яркий выразительный взгляд. За год для наращивания были использованы миллионы ресничек разной длины и изгиба, а клиентки студии сэкономили сотни часов своего времени и еще больше денег, отказавшись от ежедневного макияжа и покупки туши для ресниц.

MiLASHka – это сильная школа для новых мастеров, где обучаются лэшмейкеры, бровисты, мастера по ламинированию и другим процедурам красоты. Студия продолжает развиваться, растет штат мастеров, специалисты и педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень и получают новые знания на российских и международных выставках.

«В личном плане год был насыщен разными событиями, и хорошими, и грустными, но моя семья остается моей опорой и гордостью. Только благодаря ей я и могу заниматься любимым делом, – говорит Наталья. – В бизнесе у меня очень много планов – надеюсь, новый год даст мне силы и время для их реализации».

Елена Рядинская, основатель сети магазинов правильного питания Eco-Store

Ее сильные стороны – целеустремленность и ответственность. Именно поэтому к своему делу она относится с особым вниманием, для клиентов хочет организовать лучшее качество обслуживания и не останавливается на уже достигнутом.

Елена гордится тем, что каждый день предоставляет людям возможность выбирать полезные продукты, показывает альтернативу и открывает новые вкусы. Как опытный управляющий, она точно знает, что для успешного ведения бизнеса важен личностный рост. Именно поэтому Елена постоянно продолжает обучение, посещает форумы, маркетинговые мероприятия и семинары.

За последнее время предприятие Елены добилось немалых успехов: ассортимент значительно расширился, специалисты внедряют систему автоматизации бизнес-процессов. Eco-Store активно поддерживает местных производителей и фермерские хозяйства и всегда открыт для сотрудничества. В планах – продолжать расширять ассортимент товаров и провести масштабное обучение продавцов для обеспечения лучшего сервиса.

Виктория Попова, основатель и инструктор студии маникюра Pops Nails

В этом году в студии маникюра Виктории и в ее профессиональной жизни произошли большие перемены. Студия Pops Nails переехала в городское пространство «Искра», и это дало компании мощный стимул к дальнейшему развитию. Сама Вика стала инструктором по маникюру и дизайну ногтей в одной из ведущих школ Москвы. А в Туле благодаря ей появилась новая техника – пилочный маникюр, атравматичный, быстрый, безопасный и очень комфортный для клиента.

Студия Pops Nails – семейный бизнес, ею Виктория руководит вместе с супругом: «Я рада, что и на работе нам удается относиться друг к другу так же трепетно и бережно, как дома. Еще больший повод для радости и гордости – в том, что мы успеваем быть и хорошими родителями для нашего сына-первоклассника». Важной личной победой наша номинантка считает умение отстаивать свои границы и точку зрения: это потребовало работы над собой, но помогло стать более уверенной в себе.

Карина Никифорова, совладелица Atelier des Parfums

Проект Atelier des Parfums живет и трансформируется из года в год, меняются бренды, фавориты клиентов, а суть остаётся: делать клиентов счастливыми и красивыми. С каждым гостем в Atelier des Parfums работают индивидуально, подбирая ароматы под тонкие струны души, под настроение. «Для меня парфюмерия – это как инструмент «марафона желаний»: загадываешь сокровенное, выбираешь аромат, и... оно исполняется. Настолько сильна энергетика и ощущение себя в нем!»

В этом году Карина и ее команда вдохновились политикой экологичности, сделав выбор в пользу органических брендов по уходу за кожей, телом и волосами. Также они «заразили» клиентов идеей окружения себя аксессуарами, предлагающими синергию дизайна и аромата. Это прекрасное изобретение итальянцев – парфюмерные фигурки для автомобилей и интерьеров.

Год для нашей героини стал знаковым в саморазвитии: она углубила свои познания в психологии и мотивации, в маркетинге, парфюмерии и новых технологиях сохранения молодости и здоровья. Чтобы поделиться новыми знаниями, уже в середине декабря Карина порадует новым «продуктом» в рамках проекта Atelier des Parfums.

В планах на следующий год – стать мобильнее, и речь идёт, конечно, о диджитал. Atelier des Parfums выходит в онлайн, чтобы быть с вами 24/7.