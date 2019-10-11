Победители фотоконкурса Тульского экзотариума
Завершился конкурс «Экзотариум. Тульский. Любимый. Мой». Время огласить результаты.
Первое место получило фото от пользователя Елена Леонова. Портальцы отдали ему 29 голосов.
За победу Тульский экзотариум дарит приглашение на двоих в старое и в новое здание.
Второе место и 27 голосов достается пользователю Шушакабра за этот кадр.
Приз за второе место - приглашение на двоих в новое здание экзотариума.
Третье место получает KolxozNik. За его кадр портальцы отдали 24 голоса.
Приз за третье место - приглашение на два лица в старое здание экзотариума.
Поздравляем победителей!
Приходите в редакцию в любой будний день, начиная с 15 октября и забирайте свои призы. Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!