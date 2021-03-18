блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Голосуем за самых обаятельных судебных приставов в фотоконкурсе «Красотка в погонах»

Голосуем за самых обаятельных судебных приставов в фотоконкурсе «Красотка в погонах»

Объявляем голосование за победительницу конкурса для судебных приставов «Красотка в погонах». В нем принимают участие 10 очаровательных девушек.

Проголосовать за участницу можно до 22 марта. В 9.00 мы остановим голосование.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

А в нашем сюжете вы можете почитать про каждую красавицу поподробнее.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 13:13 0

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Голосуем за лучшие кадры в фотоконкурсе «Магические руки»
Голосуем за лучшие кадры в фотоконкурсе «Магические руки»
Голосуем за участников проекта «Похудей со «Слободой»
Голосуем за участников проекта «Похудей со «Слободой»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.