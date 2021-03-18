Голосуем за самых обаятельных судебных приставов в фотоконкурсе «Красотка в погонах»

Объявляем голосование за победительницу конкурса для судебных приставов «Красотка в погонах». В нем принимают участие 10 очаровательных девушек.

Проголосовать за участницу можно до 22 марта. В 9.00 мы остановим голосование.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

А в нашем сюжете вы можете почитать про каждую красавицу поподробнее.