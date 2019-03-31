Выбираем «Красу России Тула – 2019»

Эксклюзивный представитель по Тульской области Национального конкурса «Краса России» модельное агентство Gold Models приглашает туляков на X юбилейный областной фестиваль красоты и таланта «Краса России Тула».

Конкурс пройдёт 8 апреля в 18.30 в Тульской областной филармонии.

Самые красивые девушки тульского региона поборются за высокий титул и право представлять нашу область на 25-м Национальном конкурсе красоты и таланта «Краса России». Вашему вниманию будут представлены конкурсные выступления и шоу талантов участниц, девушки поборются за титулы «Краса России Тула — 2019», «Первая красавица Тулы», «Мисс Тульская область», «Краса зрительских симпатий», «Мисс Талант».

Конкурсантки, не достигшие 17-летнего возраста, смогут побороться за титул «Юная Краса Тулы — 2019».

У нас есть возможность выбрать свою победительницу. Голосуйте за понравившуюся участницу.

Девушка, которая получит больше всего лайков, станет обладательницей титула «Мисc «Слобода», диплома и подарка от нашей редакции.

Голосование продлится до 12:00 8 апреля.

Начало мероприятия в 18:30. Билеты в кассе Филармонии.