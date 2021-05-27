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Новый фотоконкурс Myslo: «Свет и тень»

Новый фотоконкурс Myslo: «Свет и тень»

У вас есть забавные фото, на которых необычная тень от человека, животного или предмета? Или вы любите играть со светом и тенью и делать постановочные кадры на эту тему? Принимаем на конкурс фотографии с любыми вариантами силуэтов на фоне яркого освещения. 

Ловите солнце и свет, делайте необычные кадры и делитесь ими в новом фотоконкурсе «Свет и тень»!

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз  - пригласительный в кино от «Синема Парк», который действует на любой киносеанс до конца года.

Приём фотографий продлится с 18 мая по 8 июня.
Голосование продлится до 18 июня.

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Автор: Администрация Myslo
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