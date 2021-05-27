Новый фотоконкурс Myslo: «Свет и тень»

У вас есть забавные фото, на которых необычная тень от человека, животного или предмета? Или вы любите играть со светом и тенью и делать постановочные кадры на эту тему? Принимаем на конкурс фотографии с любыми вариантами силуэтов на фоне яркого освещения.

Ловите солнце и свет, делайте необычные кадры и делитесь ими в новом фотоконкурсе «Свет и тень»!