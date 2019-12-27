Участвуйте в фотоконкурсе «Советский Новый год»

Накануне нового года мы решили немного поностальгировать и вспомнить как отмечали Новый год наши бабушки и дедушки. Поэтому мы начинаем фотоконкурс, посвященный Советскому Новому году.

К участию в принимаются исторические кадры с новогодними игрушками того времени, открытками и флажками, пенопластовыми Дедами Морозами, угощениями и прочей новогодней атрибутикой.

На кадре, кроме людей, обязательно должна быть новогодняя ёлка советских времён.

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

Правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: пригласительный на двоих в кинотеатр «Синема Парк», который действует на любой киносеанс до конца года.

Приём фотографий продлится с 27 декабря по 17 января

Голосование продлится до 27 января.