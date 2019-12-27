Делитесь своими кадрами с птицами и выиграйте билет на новую выставку в Тульском экзотариуме!

В честь открытия новой выставки Тульский экзотариум совместно с Myslo объявляет фотоконкурс на тему — птицы.

У вас есть дома волнистый попугайчик или вы недавно ездили в жаркие страны, где фотографировались с тропическими птицами, а может вам удалось сделать кадр с необычной птицей на улице? Выкладывайте на этот конкурс кадры с птицами, в любых сюжетах и ракурсах.



Еще больше интересных кадров можно сделать в новом здании экзотариума на интерактивной выставке попугаев «Ручные и говорящие».

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит призы от Тульского экзотариума:

1-е место - приглашение на двоих на выставку попугаев «Ручные и говорящие» в новое здание экзотариума (территория парка им. Белоусова) с возможностью погулять по новому зданию.

2-е место - приглашение на двоих в новое здание экзотариума (территория парка им. Белоусова).

3-е место - приглашение на двоих в старое здание (ул. Октябрьская д.26)

Приём фотографий продлится с 27 декабря по 17 января.

Голосование продлится до 28 января.