Делитесь своими кадрами с птицами и выиграйте билет на новую выставку в Тульском экзотариуме!
В честь открытия новой выставки Тульский экзотариум совместно с Myslo объявляет фотоконкурс на тему — птицы.
У вас есть дома волнистый попугайчик или вы недавно ездили в жаркие страны, где фотографировались с тропическими птицами, а может вам удалось сделать кадр с необычной птицей на улице? Выкладывайте на этот конкурс кадры с птицами, в любых сюжетах и ракурсах.
Еще больше интересных кадров можно сделать в новом здании экзотариума на интерактивной выставке попугаев «Ручные и говорящие».
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит призы от Тульского экзотариума:
- 1-е место - приглашение на двоих на выставку попугаев «Ручные и говорящие» в новое здание экзотариума (территория парка им. Белоусова) с возможностью погулять по новому зданию.
- 2-е место - приглашение на двоих в новое здание экзотариума (территория парка им. Белоусова).
- 3-е место - приглашение на двоих в старое здание (ул. Октябрьская д.26)
Приём фотографий продлится с 27 декабря по 17 января.
Голосование продлится до 28 января.