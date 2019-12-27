Призываем снег с помощью нового фотоконкурса зимних забав

Зима не слишком радует нас снегом, так давайте попробуем его призвать! Все мы знаем о магической силе мысли — если создавать коллажи и думать о чем-то, оно обязательно исполнится. Давайте заполним ленту своими прошлогодними фотографиями с сезона коньков, лыж и сноубордов и снеговиков!

Портал Myslo совместно с гипермаркетом «Декатлон» объявляет фотоконкурс зимних забав. Сюжеты могут быть любыми: катание на коньках или лыжах, спуски с ледяных горок, дворовый хоккей, снежки или уборка снега. Учитывая нынешнюю зиму можете поделиться фотографиями снеговиков из грязи.

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от магазина «Декатлон» - 108-сантиметровый тюбинг.

Приём фотографий продлится с 27 декабря по 17 января

Голосование продлится до 27 января.