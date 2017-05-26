Голосуем за лучшее селфи!

Сегодня началось голосование в нашем фотоконкурсе «Мастер селфи».

Всего мы приняли к участию 64 разнообразных кадров, на которых улыбчивые, задумчивые, серьёзные и счастливые лица наших дорогих портальцев и их близких.

Плюсуем за лучшие селфи и зовём друзей на помощь!

Итоги конкурса мы подведём 05 июня.