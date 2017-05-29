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Поздравляем обладательницу самого лучшего платья!

Поздравляем обладательницу самого лучшего платья!

Завершился наш фотоконкурс «Моё любимое платье».

Из 69 участвующих фото портальцы отдали 76 голосов и победу фотографии ZarinaLapka

Поздравляем с победой и дарим нашу фирменную кружку!

Приходите в редакцию за подарком!

Участвуйте в наших следующих конкурсах.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 17:09 +12

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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