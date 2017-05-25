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Стартовал фотоконкурс мастеров перевоплощения

Стартовал фотоконкурс мастеров перевоплощения

Любите костюмированные вечеринки и праздники? Обожаете перодеваться в костюмы героев кино и мультфильмов?
Объявляем фотоконкурс на самый яркий и забавный кадр, запечатлевший чудеса перевоплощения!

К конкурсу принимаются фото людей или животных в масках, костюмах известных героев, в гриме, и с прочими маскарадными атрибутами. 

Загружайте свои фото сюда.

правила участия
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победители фотоконкурса получат приз от редакции и бейджики в профиль.

Приём фотографий продлится с 25 мая по 23 июня.
Голосование продлится до 04 июля.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 11:40 0

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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