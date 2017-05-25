Стартовал фотоконкурс мастеров перевоплощения
Любите костюмированные вечеринки и праздники? Обожаете перодеваться в костюмы героев кино и мультфильмов?
Объявляем фотоконкурс на самый яркий и забавный кадр, запечатлевший чудеса перевоплощения!
К конкурсу принимаются фото людей или животных в масках, костюмах известных героев, в гриме, и с прочими маскарадными атрибутами.
Загружайте свои фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победители фотоконкурса получат приз от редакции и бейджики в профиль.
Приём фотографий продлится с 25 мая по 23 июня.
Голосование продлится до 04 июля.