Стартовал фотоконкурс мастеров перевоплощения

Любите костюмированные вечеринки и праздники? Обожаете перодеваться в костюмы героев кино и мультфильмов?

Объявляем фотоконкурс на самый яркий и забавный кадр, запечатлевший чудеса перевоплощения!

К конкурсу принимаются фото людей или животных в масках, костюмах известных героев, в гриме, и с прочими маскарадными атрибутами.

Загружайте свои фото сюда.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победители фотоконкурса получат приз от редакции и бейджики в профиль.

Приём фотографий продлится с 25 мая по 23 июня.

Голосование продлится до 04 июля.