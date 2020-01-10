Победители фотоконкурса «В ярких красках»
Завершился фотоконкурс «В ярких красках». Время огласить результаты.
Первое место достается кадру от Виктора Карнеева. Фото набрало 43 голоса.
Виктор Карнеев получает пригласительные на двоих в любой кинотеатр сети «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место получили снимки от Tatyana. Портальцы отдали им 37 и 38 голосов.
Третье место достается пользователю ВЛАДИМИРОВНА. Этот кадр получил 35 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!