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Победители фотоконкурса «В ярких красках»

Победители фотоконкурса «В ярких красках»

Завершился фотоконкурс «В ярких красках». Время огласить результаты.

Первое место достается кадру от Виктора Карнеева. Фото набрало 43 голоса.

Виктор Карнеев получает пригласительные на двоих в любой кинотеатр сети «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место получили снимки от Tatyana. Портальцы отдали им 37 и 38 голосов.

Третье место достается пользователю ВЛАДИМИРОВНА. Этот кадр получил 35 голосов. 

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
вчера, в 16:20 +3

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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