Победители фотоконкурса «В ярких красках»

Завершился фотоконкурс «В ярких красках». Время огласить результаты.

Первое место достается кадру от Виктора Карнеева. Фото набрало 43 голоса.

Виктор Карнеев получает пригласительные на двоих в любой кинотеатр сети «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место получили снимки от Tatyana. Портальцы отдали им 37 и 38 голосов.

Третье место достается пользователю ВЛАДИМИРОВНА. Этот кадр получил 35 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!