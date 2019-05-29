Итоги фотоконкурса «Мисс весна»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мисс весна».

Первое место завоевал кадр от Владимира Дермелева, портальцы отдали ему 41 голос.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место и 39 голосов получило фото от Шушакабры.

Ну, а на третьем месте кадр от Ягуськи. Портальцы отдали ему 33 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!

Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Выбирайте, что вам больше нравится футболка или кружка.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!