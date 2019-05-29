Итоги фотоконкурса «Мисс весна»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мисс весна».
Первое место завоевал кадр от Владимира Дермелева, портальцы отдали ему 41 голос.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
Второе место и 39 голосов получило фото от Шушакабры.
Ну, а на третьем месте кадр от Ягуськи. Портальцы отдали ему 33 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Выбирайте, что вам больше нравится футболка или кружка.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!