Начался фотоконкурс «Вот это да!»

Начался приём работ на фотоконкурс «Вот это да!».

Принимаем на конкурс фотографии, на которых поймано что-то удивительное и особенное. Поделитесь такими «кладами», если вам удалось запечатлеть что-то вас поразило, рассмешило и удивило.