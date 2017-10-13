Начался фотоконкурс пляжных фото

Стартовал приём работ на фотоконкурс «На морском берегу».



Как приятно в промозглый осенний день вспомнить свой летний отдых и поездку в тёплые края. Солнце, неповторимый запах моря, горячий песок и шумные волны... Выкладывайте на конкурс свои фото с прошедшего летнего отдыха на море!