Начался фотоконкурс «Счастье»
Начался приём работ на фотоконкурс «Счастье».
Как вы видите счастье? В улыбке ребёнка, когда увидели, наконец, то, о чём мечтали, быть рядом с любимым человеком, увидеть разные страны, сидеть зимой в уютном пледе, с чашкой чая и книгой в руках... Покажите свой вариант счастья!
Загружайте ваши фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 05 декабря по 03 января.
Голосование продлится до 11 января.