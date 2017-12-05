Начался фотоконкурс «Счастье»

Начался приём работ на фотоконкурс «Счастье».

Как вы видите счастье? В улыбке ребёнка, когда увидели, наконец, то, о чём мечтали, быть рядом с любимым человеком, увидеть разные страны, сидеть зимой в уютном пледе, с чашкой чая и книгой в руках... Покажите свой вариант счастья!