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Итоги фотоконкурса «Ребята и зверята»

Итоги фотоконкурса «Ребята и зверята»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Ребята и зверята».

Первое место завоевало фото от SERGEYSS, оно набрало 53 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 48 голосов получило фото от l5801293.

Ну а третье место и 35 голосов получило фото от ВЛАДИМИРОВНЫ.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 17:29 +1

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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Голосуем в конкурсе «Минимализм»
Голосуем в конкурсе «Минимализм»
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