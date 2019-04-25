Итоги фотоконкурса «Ребята и зверята»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Ребята и зверята».

Первое место завоевало фото от SERGEYSS, оно набрало 53 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 48 голосов получило фото от l5801293.

Ну а третье место и 35 голосов получило фото от ВЛАДИМИРОВНЫ. За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!