Итоги фотоконкурса «Ребята и зверята»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Ребята и зверята».
Первое место завоевало фото от SERGEYSS, оно набрало 53 голоса.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 48 голосов получило фото от l5801293.
Ну а третье место и 35 голосов получило фото от ВЛАДИМИРОВНЫ.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!