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Конкурс «Мой любимый учитель»
Учитель - это призвание. Галина Сергеевна, спасибо!

Учитель - это призвание. Галина Сергеевна, спасибо!

Историю написала Софья Антонинкова:
 
— Я часто слышу выражение: «Школа — это второй дом». А ведь это действительно так. В школе мы проводим значительную часть своего времени, впервые начинаем понимать, что каждый человек — личность со своим характером и интересами. Здесь мы получаем необходимые знания для дальнейшей жизни и выбора профессии. Школа для каждого человека что-то особенное. В каждой школе ее неотъемлемая часть — учителя и ученики. У каждого учителя есть свой любимый ученик, а у ученика — учитель.

Профессия учителя во все времена считалась наиболее почетной, но в то же время она тяжелая. Умение передать свой опыт молодым неопытным, только вступающим в самостоятельную жизнь людям — это талант. В нашей школе все учителя хороши по-своему. В каждом есть своя изюминка или, так сказать, навык очарования.
 
А учусь я в школе № 25 г. Новомосковска в 9-б классе. До сегодняшнего дня я благодарна своим родителям, что они отвели меня именно в эту школу, ставшую для меня вторым домом. Что такое школа? На этот вопрос каждый может ответить по-разному. Я, например, думаю, что школа — это дружба, взаимопонимание и уважение. Школа — это самые верные и надежные друзья на всю жизнь. Школа — это самые добрые, самые открытые, самые понимающие, самые любимые учителя.
 

С гордостью можно сказать, что в моей родной и любимой школе очень много таких учителей. Но об одном учителе я хочу рассказать подробнее. Мой любимый учитель — учитель начальных классов Галина Сергеевна Кутловская, еще она заместитель директора по воспитательной работе. Об этом человеке можно говорить без остановки.

Она добрая и строгая, в любой ситуации старается найти компромисс. Галина Сергеевна очень светлый человек. Когда общаешься с ней, то сам заряжаешься положительными эмоциями, хочется всем улыбаться.

Она очень сдержанная, из каждой трудной ситуации старается выйти с улыбкой и только хорошим настроением. Помогает нам найти что-то свое в жизни, подчеркивает в каждом ребенке индивидуальность. Галина Сергеевна дарит нам то, что может дать не каждый учитель: тепло своей души, радость от встреч, доброту, лучезарную и светлую улыбку.

Она посвящает себя работе целиком, отдавая все душевные силы, всю свою теплоту и участие, чтобы мы поняли, как интересна и важна общественная работа. Это человек, который очень серьезно относится к волонтерскому движению. В чем Галине Сергеевне нет равных. Она нетерпима к невниманию со стороны учеников и к лени.

С каждой встречей мы узнаем нашего учителя все больше и больше. Становится понятно, что за строгостью Галины Сергеевны скрывается большая заинтересованность в наших судьбах и душевная доброта. Пусть она внешне невозмутима, но мы знаем, что она тоже расстраивается, когда кто-то из нас получает плохие оценки и от всей души радуется нашим успехам.

Учитель — это не просто профессия, которой можно научиться, а призвание, с которым нужно родиться и жить.

Радует, что еще есть люди, которые, несмотря на тяжелейшие условия, так много делают для нового поколения. Сколько же доброты, милосердия, порядочности и человеколюбия нужно иметь, чтобы в этой жизни, полной обмана и зла, находить силы не только давать детям знания, но и учить их существовать в этих условиях.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 16:10 +3
Хочу выразить любовь к учителю стихами!
Хочу выразить любовь к учителю стихами!
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