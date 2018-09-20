Учитель - это призвание. Галина Сергеевна, спасибо!

Историю написала Софья Антонинкова:

— Я часто слышу выражение: «Школа — это второй дом». А ведь это действительно так. В школе мы проводим значительную часть своего времени, впервые начинаем понимать, что каждый человек — личность со своим характером и интересами. Здесь мы получаем необходимые знания для дальнейшей жизни и выбора профессии. Школа для каждого человека что-то особенное. В каждой школе ее неотъемлемая часть — учителя и ученики. У каждого учителя есть свой любимый ученик, а у ученика — учитель.



Профессия учителя во все времена считалась наиболее почетной, но в то же время она тяжелая. Умение передать свой опыт молодым неопытным, только вступающим в самостоятельную жизнь людям — это талант. В нашей школе все учителя хороши по-своему. В каждом есть своя изюминка или, так сказать, навык очарования.

А учусь я в школе № 25 г. Новомосковска в 9-б классе. До сегодняшнего дня я благодарна своим родителям, что они отвели меня именно в эту школу, ставшую для меня вторым домом. Что такое школа? На этот вопрос каждый может ответить по-разному. Я, например, думаю, что школа — это дружба, взаимопонимание и уважение. Школа — это самые верные и надежные друзья на всю жизнь. Школа — это самые добрые, самые открытые, самые понимающие, самые любимые учителя.