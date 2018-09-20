Учитель - это призвание. Галина Сергеевна, спасибо!
Профессия учителя во все времена считалась наиболее почетной, но в то же время она тяжелая. Умение передать свой опыт молодым неопытным, только вступающим в самостоятельную жизнь людям — это талант. В нашей школе все учителя хороши по-своему. В каждом есть своя изюминка или, так сказать, навык очарования.
С гордостью можно сказать, что в моей родной и любимой школе очень много таких учителей. Но об одном учителе я хочу рассказать подробнее. Мой любимый учитель — учитель начальных классов Галина Сергеевна Кутловская, еще она заместитель директора по воспитательной работе. Об этом человеке можно говорить без остановки.
Она добрая и строгая, в любой ситуации старается найти компромисс. Галина Сергеевна очень светлый человек. Когда общаешься с ней, то сам заряжаешься положительными эмоциями, хочется всем улыбаться.
Она очень сдержанная, из каждой трудной ситуации старается выйти с улыбкой и только хорошим настроением. Помогает нам найти что-то свое в жизни, подчеркивает в каждом ребенке индивидуальность. Галина Сергеевна дарит нам то, что может дать не каждый учитель: тепло своей души, радость от встреч, доброту, лучезарную и светлую улыбку.
Она посвящает себя работе целиком, отдавая все душевные силы, всю свою теплоту и участие, чтобы мы поняли, как интересна и важна общественная работа. Это человек, который очень серьезно относится к волонтерскому движению. В чем Галине Сергеевне нет равных. Она нетерпима к невниманию со стороны учеников и к лени.
С каждой встречей мы узнаем нашего учителя все больше и больше. Становится понятно, что за строгостью Галины Сергеевны скрывается большая заинтересованность в наших судьбах и душевная доброта. Пусть она внешне невозмутима, но мы знаем, что она тоже расстраивается, когда кто-то из нас получает плохие оценки и от всей души радуется нашим успехам.
Учитель — это не просто профессия, которой можно научиться, а призвание, с которым нужно родиться и жить.
Радует, что еще есть люди, которые, несмотря на тяжелейшие условия, так много делают для нового поколения. Сколько же доброты, милосердия, порядочности и человеколюбия нужно иметь, чтобы в этой жизни, полной обмана и зла, находить силы не только давать детям знания, но и учить их существовать в этих условиях.