Участники конкурса поздравили своих учителей

Победители этапов конкурса от Дорожное радио Тула и газеты «Слобода» уже получили подарки и цветы для своих учителей. 3 октября мы подведем итоги конкурса и узнаем имена победителей.

«Хотим учиться только у Евы Викторовны!»

- Приводя ребенка в первый класс, мы всегда волнуемся, переживаем, как будет учиться ребенок и, главное, кто будет с ним рядом первые учебные годы, – пишет Ольга Одинцова. – Я привела сына в ЦО №?30 в 2014 году. В этой школе я не училась и не знала никого из преподавателей. Но подруга, у которой там учился ребенок, посоветовала выбрать Еву Викторовну Мартынову. Подхожу к классу и вижу, что у дверей стоит высокая молодая женщина и ее обнимает девочка лет двенадцати, подхожу, узнаю, что это Ева Викторовна, а обнимает ее ученица, которая у нее училась. С трудом выдавила из себя: «Прошу, возьмите моего сына к себе в класс», она пообещала помочь. А на сборах я узнаю, что она нас взяла без всяких проблем, договоренностей, условий… В этом году наш младший сыночек тоже пошел в первый класс, и теперь он будет учиться под крылом нашей любимой учительницы! Спасибо огромное, Ева Викторовна, за доброту и заботу, ласку и понимание, поддержку и доверие. Очень надеюсь, что мой старшенький вас не подвел, а младший еще порадует своими успехами!



Любимую учительницу Еву Викторовну Мартынову поздравил сын Ольги Одинцовой,

пятиклассник Миша Бошкин.

– С детства я любила детей, с удовольствием играла с ними, поэтому профессию выбрала не просто так, а осознанно. Мой педагогический стаж – 25 лет, в этой школе работаю 13 лет, здесь у меня уже четвертый набор в первый класс. Я стараюсь сделать каждый свой урок интересным, чтобы детям нравилось ходить в школу.

Очень приятно, что мои бывшие ученики каждую перемену приходят ко мне, делятся своими радостями и заботами, часто приходят и выпускники.

Школа маленькая, со своими традициями, все друг друга знают. Вообще у нас в гимназии очень дружный коллектив, замечательная администрация, учителя все достойны звания лучших и любимых. Желаю всем педагогам творческих успехов, терпения, здоровья, хороших ответственных учеников, понимающих родителей. Большое спасибо мамам и папам за то, что доверили мне самое дорогое – своих детей. Надеюсь, я оправдываю их надежды.

«Ольга Анатольевна, спасибо Вам за всё!»

- Очень хочу поделиться своей историей, которая произошла в том году, – написала в своем письме тулячка Кристина Осипова. – Моя дочка Варя пошла в первый класс и, не отучившись первую четверть, сломала ногу. Я очень волновалась, что она пропустит много занятий, ведь она только начала привыкать к школе и ребятам. И я бесконечно благодарна нашему Учителю Ольге Анатольевне Жестаковой, что помогла нам пережить этот период! Приходила заниматься с Варей к нам домой, всегда с улыбкой и добротой. Но что действительно меня поразило – это письма, написанные одноклассниками. Ольга Анатольевна просила детей написать Варе письма о том, что ждут ее в школе, чтобы она скорей выздоравливала. Мне как маме было очень приятно, до слез! И когда моя дочка вернулась после травмы, ее с такой радостью встречали дети, и всё благодаря нашей самой лучшей на свете Ольге Анатольевне! Спасибо Вам за всё! Очень хочу, чтоб все узнали о таком прекрасном и любящем детей педагоге!



Второклассница Варвара Осипова, учительница Ольга Анатольевна Жестакова,

мама Кристина и сын Матвей.

Красивый букет Ольге Анатольевне вручили Кристина Осипова с дочкой Варей и сыном Матвеем. А сама Ольга Анатольевна не могла сдержать эмоций: «Вот это сюрприз! Мне очень приятно!»

– Мой стаж педагогической деятельности – 25 лет, – рассказала Ольга Жестакова. – Когда я училась в школе, мне нравилось общаться с детьми. С выбором профессии я определилась сразу, поступила в ТГПУ, окончила и пошла работать в школу. И я никогда не пожалела о своем решении! Главное – надо любить детей.

Каждый ребенок – это личность, и очень интересно эту личность раскрыть, наставить маленького человечка на путь, дать ему дорогу в жизнь.

По моему мнению, современный педагог должен быть грамотным, знающим, интересующимся современными педагогическими технологиями, любящим детей. Учитель – профессия серьезная, сложная. Всем коллегам я желаю творческих успехов, оптимизма, благодарных учеников, здоровья, позитива и всего самого наилучшего.

«Спортсмены возникают, вырастая из тренера, как ветви из ствола»

- Я не заставляла мою девочку идти в спорт, это был целиком и полностью её выбор, – рассказывает Ольга Сахарова. – Ведь однажды в школу пришла она, замечательный тренер по баскетболу, сумевшая завоевать детские сердца, зажечь в них огонёк любопытства и умело раздуть его в чистое и ровное пламя любви к спорту. Елена Юрьевна Заритовская, тренер спортивной школы «Игровые виды спорта», знает, как увлечь, знает, как преподнести новые знания так, чтобы дети хотели узнавать ещё и ещё, чтобы стремились побеждать, но не боялись проигрывать. Я смотрю и поражаюсь, как меняются наши девочки. С каким упорством они тренируются, отрабатывая те или иные техники. Стремятся вперёд, преодолевая все возможные препятствия. Как девочки взрослеют и становятся самостоятельными, как они учатся общаться и строить отношения в команде, помогать и поддерживать друг друга. Как все их разногласия, ссоры, капризы уходят в прошлое благодаря тренеру… Мы очень благодарны Елене Юрьевне за те уроки жизни, которые она показывает детям. Хочется, чтобы таких людей было как можно больше. Спасибо Вам, мы Вас очень-очень любим!



Саша Сахарова с тренером команды «Дикое пламя» Еленой Заритовской.



– Тренером по баскетболу я работаю 10 лет, это мое любимое занятие. Баскетболом я занималась с детства, в институте играла за факультет. Сейчас в нашей команде «Дикое пламя» 12 девочек, я люблю их как родных. Я многодетная мама, у меня две дочки и сын. Так вот старшая сейчас – судья баскетбольных соревнований. Когда я только начинала заниматься спортом, родители отдали меня в плавание, а потом к нам пришел тренер по баскетболу. Меня, конечно, не выбрали – я невысокого роста. Но я напросилась на тренировку, и меня приняли. Те годы я вспоминаю с большой теплотой и любовью.

Игоровые виды спорта детей сплачивают, учат дружить, относиться с уважением ко всем.

Многие говорят, что спорт будет отнимать время от уроков, дети не будут ничего успевать. Это не так! Они все успевают. Спорт организовывает делать все правильно, четко, вовремя. Мы и уроки делаем, и гуляем, и на соревнования ездим, и шумно и весело отмечаем дни рождения. Мои девочки из команды сейчас – моя семья!

«Марина Витальевна, спасибо Вам за всё!»

- Моего любимого учителя зовут Марина Витальевна Герасимова – учитель начальных классов ЦО №22 (лицей искусств), – пишет Кирилл Короленко. – Три года назад я пришел к ней первый раз в первый класс. И уже совсем скоро нам предстоит прощаться – повзрослевшими и поумневшими мы уйдем от любимой Марины Витальевны в пятый класс. Марина Витальевна научила меня писать, читать и считать, дружить и ценить друзей. Много всего было за эти годы: и замечания в дневнике, и тройки с двойками, и даже кол один раз в тетрадке. Но я знаю, что главное желание Марины Витальевны, чтобы мы, ее ученики, выросли достойными людьми. Спасибо Вам, Марина Витальевна! И простите, пожалуйста, меня за все!



Третьеклассник Кирилл Короленко и его учительница Марина Витальевна

Герасимова, Центр образования №22.

– В школе я работаю уже более тридцати лет, в этой школе – с момента ее открытия, – рассказывает Марина Герасимова. – Мне всегда нравилось общение с детьми, о профессии учителя я мечтала. Хотелось знания, полученные в институте и по жизни, передавать людям. Очень люблю свою работу. Моя жизнь неотрывна от нее, у меня нет границы – вот это работа, а вот это дом, семья. Всё взаимосвязано.

Я вообще очень люблю людей, наверное поэтому у меня получается находить общий язык и с детьми, и с родителями.

Приятно, что дети пишут такие отзывы обо мне. Каким должен быть современный учитель? Он должен любить детей, уметь донести до ребенка свои знания, оценивать не знания детей, а свою работу. Важно, чтобы дети с удовольствием ходили в школу. Выпусков у меня было уже более десяти, всех своих выпускников я помню. Многие уже привели своих детей ко мне. Всем учителям я хочу прежде всего пожелать здоровья, счастья, терпения и всего самого наилучшего.

