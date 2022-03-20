Гороскоп с 21 по 27 марта: Тельцов ждет интересное знакомство, а Раков - гармония

Овен (21.03−20.04): В начале недели вероятны трудности в общении с родственниками или соседями: бесполезно сообщать им о своей жизненной позиции - все равно не услышат. Вторник - не самое удачное время для декларации новых идей на работе. Чувство неуверенности будет мешать вам сосредоточиться. Поверьте, у вас больше сил и знаний, чем вы думаете. Денежные вопросы могут оказаться в центре внимания - постарайтесь доискаться до самой сути проблемы, чтобы она не создавала неприятных ситуаций.

Про бизнес. В некотором смысле ваши финансовые возможности будут ограничены, поэтому не стоит транжирить финансовый ресурс, чтобы не оказаться с пустым кошельком. Правда, в среду вероятны выгодные предложения.

Про любовь. Ваши отношения, наконец-то, изменились в лучшую сторону. Вы стоите на пороге важного решения, не торопите события, но и не медлите. Постарайтесь, чтобы о вашем выборе знали только близкие друзья и родственники.

Благоприятные дни: 23, 25; неблагоприятные: 21.

Телец (21.04−21.05): Внезапные карьерные взлеты случаются прискорбно редко, однако на этой неделе можно ожидать и не таких чудес. Проверьте, может быть, у вас получится занять неожиданно освободившееся место. Оно окажется для вас замечательным подарком. В среду постарайтесь понять близких людей, найдите компромиссное решение. В пятницу вы сможете воплотить в жизнь мечты. В воскресенье будьте особенно осторожны с новыми идеями и веяниями.

Про бизнес. Во вторник у вас появится шанс организовать новое дело или начать проект, который упрочит ваше материальное положение. Четверг не самый удачный день для финансовых операций и коммерческих предприятий. В субботу вам, похоже, придется срочно исправлять допущенные ранее ошибки.

Про любовь. Вторник и суббота - благоприятные дни для интересного знакомства. Ну а дальше выбор за вами, продолжать встречаться или показать дипломатично, что рассчитывать не на что.

Благоприятные дни: 25, 27; неблагоприятные: 24.

Близнецы (22.05−21.06): На этой неделе при общении будет важно не только высказаться, но и прислушиваться к веским аргументам собеседника. Настройтесь на сотрудничество с коллегами, а не на противостояние. Не зацикливайтесь на стереотипах, которые могут помешать планам на будущее. Не позволяйте прежним страхам или чувству вины препятствовать в осуществлении намеченных дел. Думайте о будущем и не вспоминайте о прошлом. Постарайтесь не накапливать текущие дела, чтобы в пятницу они не превратились в большую проблему, разрешить которую уже будет не под силу.

Про бизнес. Успешный период, у вас появится дополнительный, весьма стабильный источник дохода. В пятницу наступит новый виток отношений с вашими деловыми партнерами, вы сможете контролировать создавшуюся ситуацию на выгодных для вас условиях.

Про любовь. В любовных отношениях придется принять любимого человека таким, какой он есть. Удача скорее будет сопутствовать натурам эмоциональным, а не рассудительным. Звезды уверяют, что ваша любовь сильна и взаимна. И может творить чудеса.

Благоприятные дни: 22, 23; неблагоприятные: 26.

Рак (22.06−22.07): Вам будет трудно заниматься тем, что вы запланировали на эту неделю, так что лучше сразу приготовиться к некоторым изменениям в планах. Вероятно, вам придется много времени потратить на решение чужих проблем. Особого энтузиазма это занятие не вызовет, зато даст бесценный опыт терпеливого служения и самоотверженного отказа от личных притязаний. Впрочем, все это касается первой половины недели. В пятницу вы можете получить приятное известие, правильно истолковав которое, можно улучшить финансовое положение. В своей деятельности не бойтесь новизны, так как перемены обернутся для вас благом.

Про бизнес. Вы почувствуете благоприятный финансовый климат. В среду будут удачны покупки и приобретения. Пятница может принести новые денежные поступления и выгодные деловые предложения.

Про любовь. Будьте чуткими, умейте предвидеть последствия ваших слов и действий. Не критикуйте, ободряйте любимого человека. Если вы умерите амбиции, вспомните о разумном компромиссе, то гармония в ваших отношениях возрастет и окрепнет.

Благоприятные дни: 24, 25; неблагоприятные: 22.

Лев (23.07−23.08): Ваше внутреннее стремление к уединению практически неосуществимо: всю неделю Вы будете в самой гуще событий. С понедельника по среду желательно не начинать новых дел, так как Вас могут подстерегать иллюзии и непредвиденные обстоятельства, препятствующие Вашим замыслам. Не доверяйтесь коллегам: многими их поступками будет руководить зависть. Четверг благоприятен для разнообразных дел - но каждое из них непременно следует доводить до конца. В пятницу вероятно знакомство с людьми, которым интересны Ваши проблемы.

Про бизнес. Финансовое положение не будет вызывать особенного беспокойства. Во вторник вероятны новые денежные поступления. Однако удача - капризная дама, поэтому желательно не лениться и не пытаться отлынивать от работы и ответственности.

Про любовь. В вашей личной жизни намечаются некоторые изменения, а в какую сторону, будет во многом зависеть от вас. Постарайтесь не требовать слишком много и не пытаться считать, кто больше вкладывает в отношения.

Благоприятные дни: 22, 25; неблагоприятные: 27.

Дева (24.08−23.09): На этой неделе будьте внимательнее к новой информации и следите за своими высказываниями. Четверг - удачный день для обдумывания новаторских идей, хотя для этого понадобится уединение, а с ним могут возникнуть проблемы. Вас могут посетить незваные гости - постарайтесь проявить щедрость и радушие. В пятницу не стоит принимать скоропалительных решений, нежелательно резко что-либо изменять в своей жизни. В субботу во всем избегайте спорных моментов.

Про бизнес. В целом неделя стабильна в финансовом плане. В понедельник вероятны денежные поступления. Желательно, прежде чем соглашаться с чьим-либо деловым предложением, все хорошенько продумать. В выходные не стоит много тратить на развлечения.

Про любовь. Совместная с любимым человеком цель не только ведет к успеху, но и помогает найти новые точки соприкосновения. Четверг - удачное время для романтической встречи и разговора по душам.

Благоприятные дни: 23, 25; неблагоприятные: 24.

Весы (24.09−23.10): Неделю желательно посвятить подведению итогов и до субботы не затевать ничего нового. Во вторник хорошо поддаются исправлению ранее допущенные промахи и недочеты. Определитесь заодно с теми направлениями, которые до сих пор оставались неясными. Конкуренты напомнят о своем существовании в среду. В четверг возможен небольшой конфликт с начальством: сохраняйте спокойствие, так как возникшая ситуация не повлияет на вашу дальнейшую карьеру. Пятница - удачный день для составления планов на ближайшее и отдаленное будущее.

Про бизнес. Будьте внимательны с документами, особенно во вторник, старайтесь ничего не перепутать. В четверг вероятно интересное предложение от деловых партнеров. В пятницу будут удачны покупки для дома и семьи.

Про любовь. В начале недели наступит благоприятный момент, чтобы устранить некоторые разногласия в ваших отношениях. Пятница - прекрасный день для романтических встреч и свиданий, но желательно не испытывать терпение любимого человека, будьте пунктуальны и тактичны.

Благоприятные дни: 21, 26; неблагоприятные: 23.

Скорпион (24.10−22.11): События на этой неделе будут достаточно противоречивы, так что вам понадобятся усилия и мудрость, чтобы управлять создавшейся ситуацией. Стоит остерегаться увлечения азартными играми. Постарайтесь не делать необдуманных долгов, избегайте сомнительных сделок - на этой неделе вероятны финансовые проблемы и даже крах. Если поступит заманчивое предложение, стоит тщательно взвесить все за и против, прежде чем его принимать. В субботу свое будущее лучше всего планировать в одиночестве. Не забывайте о проблемах детей.

Про бизнес. Финансовое положение значительно улучшится. Вы получите крупную сумму денег. Вас пригласят на очень выгодную работу, причем на ваших условиях, удастся найти дополнительный источник доходов.

Про любовь. В ваших силах все заново создать или до основания разрушить. Вам предстоит бурная в эмоциональном плане неделя. Важно сделать правильный выбор: выбирайте любовь, искренние чувства, новые возможности, а не быт и долг.

Благоприятные дни: 21, 27; неблагоприятные: 23.

Стрелец (23.11−21.12): На этой неделе вам будут особенно удаваться такие противоположные по духу вещи, как совершенно новые проекты и, наоборот, возвращение к старым, неоконченным и давно забытым делам. Много времени придется обсуждать свои планы и замыслы с окружающими. Возможно, некоторых Стрельцов ожидает долгожданная поездка. Понедельник окажется весьма успешным для созидания днем - во всех смыслах этого слова. Начиная со вторника для тех, кто ищет работу, появится шанс найти что-то достойное. В пятницу могут возникнуть непредвиденные осложнения в самом простом деле.

Про бизнес. Неделя связана с многочисленным оформлением деловых бумаг, договоров, документов. Однако это все необходимо сделать сейчас, а не откладывать на потом.

Про любовь. Наиболее элегантны и притягательны вы будете в среду. Не упустите шанс покорить несколько сердец, хотя бы просто для флирта и поддержания себя в форме. В субботу ваши идеи и планы могут получить понимание и поддержку со стороны спутника жизни.

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 26.

Козерог (22.12−20.01): Пора немного сбавить темп. Успокойтесь и хоть немного отдохните от любимой работы. Если возможно - возьмите отпуск или несколько дней отгулов. Напряженный труд на этой неделе противопоказан. Если же это невозможно, то постарайтесь хотя бы сократить объем работы в первую половину недели. В понедельник добиваться признания своей правоты бесперспективно. Но уже начиная со среды вы сможете с легкостью вести переговоры. Поступит много полезной информации, будут удачны деловые встречи. Старые связи продолжают развиваться: вероятно, они еще принесут хорошие плоды, хотя это будет не на этой неделе.

Про бизнес. На этой неделе стоит соблюдать режим экономии. Будьте готовы к тому, что ваши финансовые планы придется пересмотреть. От крупных покупок лучше отказаться.

Про любовь. В начале недели все благополучно, однако, спокойствие может закончиться с появлением человека, некогда дорогого вам. Теперь он свободен и рассчитывает на взаимность в ваших отношениях. Но нужно ли вам опять входить в эту реку?

Благоприятные дни: 22, 24; неблагоприятные: 25.

Водолей (21.01−19.02): Вам необходим свежий взгляд на происходящие с вами события. Если вы не отдыхаете, старательно отрешившись от любых рабочих треволнений, то можете столкнуться с загруженностью срочными делами, усталостью и стрессами. Впрочем, последние возможны и для отпускников. Придется попросить помощи - самостоятельно, скорее всего, тут не справиться. Старайтесь использовать любую возможность для отдыха, восстанавливайте свой энергетический потенциал. Во вторник будет неплохо найти время для генеральной уборки своего жилища: вымойте окна, постирайте шторы, наведите порядок. На этой неделе попытайтесь меньше говорить и больше слушать - и даже в спорах сохраняйте нейтральную позицию.

Про бизнес. Неделя довольно сложная и напряженная. В четверг возможно подписание договоров и поступление интересных предложений. В пятницу берегите свой кошелек от чужих рук.

Про любовь. Выберите время для уединения и разберитесь в своих чувствах и требованиях, предъявляемых к любимому человеку. В ваших взаимоотношениях особо важную роль будет играть доверие, возможно, придется честно признаться в своих ошибках.

Благоприятные дни: 23, 24; неблагоприятные: 27.

Рыбы (20.02−20.03): Наступает благоприятный момент для осмысления и исправления допущенных ошибок. Небольшое путешествие пойдет вам на пользу. Впрочем, если с ним ничего не выйдет, то неделя будет способствовать вашему продвижению по службе. Энергетически сильным днем может оказаться среда, она сулит решение прежних проблем и появления новых перспектив. В четверг старайтесь сохранять спокойствие и уравновешенность при любых обстоятельствах. Воскресенье благоприятно для пребывания на природе.

Про бизнес. Если вы начнете относиться бережно к тем капиталам, которые у вас есть, то отсутствие больших финансовых поступлений вас не сильно огорчит. На этой неделе вы, скорее всего, нехватки денег не ощутите. Но перспективы пока туманны.

Про любовь. Над вашей личной жизнью, судя по всему, сгустились тучи, самое время подумать о зонтике. Долго ваши капризы и эгоизм терпеть никто не будет. Похоже, весьма реален риск расставания.

Благоприятные дни: 24, 25; неблагоприятные: 22.