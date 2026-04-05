Близнецов ждет финансовое затишье, а Девы рискуют превратить любовь в рутину

Овен (21.03−20.04): Не исключена конфликтная ситуация, которая может иметь непредсказуемые последствия. Благоприятны контакты с чиновниками, деловые встречи, оформление документов, обращение в вышестоящие инстанции. В первой половине недели вероятны мелкие недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний или ложно истолкованных обещаний.

Про деньги. В понедельник проявите осторожность и предусмотрительность — возможен обман и, соответственно, потери. Среда благоприятна для назначения деловых встреч и переговоров, будут удачными сделки. В целом неделя в финансовом плане будет стабильной.

Про любовь и интим. Ваша энергия и страсть сейчас особенно сильны. Вы жаждете новых эмоций, приключений и искренних чувств. Возможны яркие романтические знакомства или всплески страсти в существующих отношениях. Желание быть ведущим и инициатором — ваше главное качество, но позвольте партнеру тоже проявлять инициативу. Используйте свою энергию для создания романтических сюрпризов.



Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 11.





Телец (21.04−21.05): Неделя благоприятная для активного отдыха, прогулки по парку. О работе не может быть и речи. Неуверенность в себе, сомнения, пессимизм, накопленные за прошедший период, помешают Тельцам справиться с накопившимися проблемами. Будет трудно сделать необходимый выбор, даже приобрести нужную вещь.

Про деньги. Стоит сосредоточиться и немного подумать — и вас немедленно посетит идея, с помощью которой можно достичь улучшения материального положения. В пятницу можно ожидать финансовых поступлений. Опасно для вашего кошелька воскресенье — вы можете увлечься тратами.

Про любовь и нтим. Время мягкой, устойчивой любви, берегите уют и комфорт. Телец ценит стабильность и роскошь, будь то в постели или в отношениях. Ваша чувственность сейчас особенно остра, все происходит через ощущения, тактильные прикосновения. Возможно, появится желание обновить романтическую атмосферу, устроить уютный вечер. Не бойтесь проявлять свою нежность и заботу.



Благоприятные дни: 11, 12; неблагоприятные: 8.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя связана с преобразованиями космических энергий. Вероятны вялость, приступы раздражения и ослабление защитных сил организма. Дипломатия и юмор помогут Близнецам выйти с честью из трудных ситуаций. Бурные эмоции могут привести к несдержанности, ссоре. Звезды предостерегают Близнецов от активных физических нагрузок и коллективных действий.

Про деньги. На этой неделе вас ожидает финансовое затишье, поэтому старайтесь приобретать только самое необходимое. Тем более, что необходимо купить массу всякой всячины. В четверг избегайте приглашений малознакомых людей. К концу недели постарайтесь навести порядок в домашнем хозяйстве.

Про любовь и интим. Время для легкости, флирта и развлечений. Близнецы — мастера слов и коммуникации. Ваша легкость позволит эксперименты и новые идеи в интимной сфере. Не забывайте говорить о чувствах — слова могут окрылить ваших любимых. Поддерживайте романтику через обмен комплиментами и сюрпризы.



Благоприятные дни: 7, 12; неблагоприятные: 9.

Рак (22.06−22.07): Неделя несет противоречия, отсутствие взаимопонимания. Возможен конфликт в отношениях со старшими в семье. Многие Раки окажутся несговорчивыми, но окружающие их люди не намерены идти на уступки. К концу недели возможно нервное перенапряжение. Неделя перемен, смуты, тревог. Жизнь потребует от Раков мужества, максимальной выдержки. Возможно ухудшение самочувствия у пожилых людей и детей, у больных, ослабленных хроническими заболеваниями. Кроме того, вероятен душевный дискомфорт. Запланированные встречи не будут плодотворными.

Про деньги. Деньги будут, жаловаться на безденежье не стоит. Но сильно тратиться или давать крупные суммы в долг не надо — скорее всего это действие не будет оправдано. Прислушайтесь к голосу разума и не относитесь к бумажным делам с излишней легкостью.

Про любовь и интим. Время для глубоких чувств, эмоциональной уязвимости и заботы друг о друге. Рак ценит уют, семейственность и эмоциональную связь. Важна эмоциональная безопасность, доверие и периодические признания. Ваша чувствительность поможет понять истинные желания партнера. Не бойтесь показывать свои слезы и уязвимость — это укрепит ваши связи.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 6.

Лев (23.07−23.08): Эта неделя самопознания, проникновения в суть вещей, что будет способствовать обновлению. Благоприятный период для духовного прозрения, преодоления сомнений, победы над недругами и грехами. Рекомендуется посещение храма, чтение священных книг, молитвы, медитация. Неделя обещает несколько изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Однако многим Львам будет трудно сохранить свою независимость.

Про деньги. В первой половине недели возможно улучшение финансового положения. Неожиданно могут вернуть старые долги. Потратьте часть денег на себя и необходимые лично для вас покупки. Подумайте о приобретениях, позволяющих улучшить ваш быт и экономящих время.

Про любовь и интим. Лев любит быть в центре внимания и романтических событий. Ваша харизма притягательна, вас могут зазывать на свидания, флиртовать с вами. Делайте комплименты и не бойтесь проявлять свою страстность. Устройте романтический вечер или необычное свидание.

Не забывайте слушать партнера — настоящая любовь требует внимания. Не перегибайте с демонстрацией своей яркости — важна гармония.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 9.

Дева (24.08−23.09): Домашние хлопоты будут сочетаться с романтическим настроением и ожиданием перемен. Велика вероятность встречи со старым другом. Неделя несет равновесие и гармонию. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Общение с новыми партнерами окажется неудачным, зато родственники могут дать ценный совет.

Про деньги. На этой неделе планировать свой бюджет не просто нужно, но необходимо. Вероятны некоторые проблемы с недвижимостью, которые не следует решать кавалерийским наскоком. Документы должны быть приведены в идеальный порядок, так как в пятницу возможна внезапная проверка.

Про любовь и интим. Время для аккуратности, внимания к деталям и гармонии. Возможны новые знакомства через общие интересы. Обсуждайте свои истинные желания с любимыми и избегайте скрытности. Уделяйте внимание мелочам — они создают гармонию. Не превращайте любовь в рутину — ищите новые способы удивлять.

Благоприятные дни: 11, 12; неблагоприятные: 6.

Весы (24.09−23.10): В личной жизни и семьях Весов вероятна нестабильность. Ваше присутствие в обществе может способствовать нервозности и конфликтам. Неделя предполагает преодоление сомнений, перемены, новые встречи, получение информации. Возможно предложение о более выгодной работе. Скорее всего вам предстоит романтическое свидание или встреча с давней симпатией.

Про деньги. Финансовое благополучие приятно само по себе. Кроме того, с помощью денег вы разрешите некоторые давние проблемы. Но будьте осторожнее, у вас могут появиться завистники. В четверг будут удачны крупные покупки и приобретения.

Про любовь и интим. Время для гармонии, баланса и красоты в отношениях. Власть слов и эстетика важны в вашей интимной жизни. Возможны романтические свидания, которые надолго запомнятся. Проявляйте такт и деликатность. Создавайте красивые моменты — массаж, вечер при свечах, приятная музыка.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 7.

Скорпион (24.10−22.11): Неделя предполагает обманы, иллюзии, искушения. Во всех отношениях следует соблюдать осторожность. Визит Скорпионов к врачу может оказаться малоприятным. Неделя преодоления сомнений, определения своего предназначения. Творческий порыв, реализованный сейчас, может в корне изменить жизнь Скорпионов, вознести их на ранее недосягаемые высоты.

Про деньги. В первой половине недели вероятны определенные трудности и ограничения, связанные с финансами. В выходные материальное положение изменится в лучшую сторону. В воскресенье нежелательно увлекаться азартными играми — возможны потери.

Про любовь и интим. Ваша интимная энергия сейчас максимальна. Ваша честность и прямота притягательны, будьте собой. Не бойтесь открываться и показывать свои уязвимые места, развивайте эмоциональную близость. Не уходите в одностороннюю страсть — ищите взаимность.

Благоприятные дни: 9, 11; неблагоприятные: 10.

Стрелец (23.11−21.12): Противоречивая неделя. Буйная фантазия, приправленная тщеславием и жаждой легкой наживы, может стать причиной сокрушительной неудачи или, наоборот, временного потрясающего успеха Стрельцов. Вероятно, эмоции Стрельцов-женщин будут преобладать над рассудком. Они станут способны на отчаянную храбрость, самоотверженные поступки. Вероятны тяжелые испытания, которые все же не смогут сломить волю Стрельцов.

Про деньги. В финансовом плане положение стабилизируется. Во второй половине недели возможно получение неожиданных денег. С долгами лучше разобраться до среды. В понедельник задумайтесь о выгодном предложении, но окончательное решение лучше принимать в среду.

Про любовь и интим. Время для приключений, свободы и новых впечатлений в любви. Возможны легкие романтические связи. Ваша искренность заразительна: будьте честны и открыты. Не держите себя в рамках, будьте свободны внутри. Постарайтесь не уходить в бездну случайных связей — ищите постоянство.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 6.

Козерог (22.12−20.01): Козерогам неделя сулит удовольствие, занятие любимым делом или увлечением. Многих из них ждет встреча с интересным человеком. Возможно, старый друг проявит себя с неожиданной стороны. Женщины будут рады показать себя в незнакомом обществе. Эта неделя связана с преобразованиями космической энергии. Она может оказаться тяжелым для молодых людей и привести к нежелательным последствиям из-за нежелания Козерогов прислушаться к мнению опытных людей.

Про деньги. Неделя стабильна в материальном плане. Во вторник вероятна прибыль или денежные поступления. Четверг можно посвятить покупкам и приобретениям. А в субботу желательно отложить все финансовые дела.

Про любовь и интим. Время для зрелых, ответственных и стабильных отношений. Ваша серьезность сейчас в приоритете. Открыто обсуждайте ожидания друг друга. Поддерживайте романтичность, даже в зрелых отношениях. И не превращайте любовь в деловую сделку — чувственный аспект важен.

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 11.





Водолей (21.01−19.02): В начале неделе возможны вялость, обострение хронических заболеваний. В партнерстве вероятны сложности из-за ревности и несбывшихся надежд. Благоприятно начало нового дела, контактов, преодоление сомнений, накопление информации. Водолеям будут свойственны самоуверенность и амбиции, стремление командовать другими, поучать. Они будут способны выполнить большой объем работы.

Про деньги. Вам понадобится реализм, позволяющий соразмерить желания и возможности. Во вторник обходите магазины стороной — лучше перенести закупочные мероприятия на четверг. В пятницу будет разумен компромисс в партнерских отношениях.

Про любовь и интим. Возможны эксперименты в интиме. Ваша дружелюбность и оригинальность делают вас привлекательным для новых знакомств. Важно не терять индивидуальность и уважать личное пространство. Любовь — это не только свобода, а также уважение и внимание к партнеру.

Благоприятные дни: 10, 11; неблагоприятные: 6.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя характеризуется беспокойством, неуравновешенностью и дисгармонией. Несмотря на возможные неприятности, многие Рыбы смогут наладить и укрепить отношения с окружающими, улучшить свое материальное положение. Удовольствие от хорошо выполненной работы компенсирует им все неприятности. Выходные благоприятны для планирования важных дел или продолжительного отдыха.

Про деньги. Постарайтесь не ввязываться ни в какие сомнительные авантюры. Желательно быть экономнее: деньги хоть и даются легко, но могут быстро закончиться. Возможны сложности с партнерами по бизнесу.

Про любовь и интим. Время для мечтательности, духовной связи и тонкой чувственности. В интиме важна нежность и ласка, никакой грубости и напора! Развивайте внутреннюю гармонию — она усиливает ваш магнетизм.

Не отделяйте мечты от реальности — любовь для вас должна быть искренней и глубокой.

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 10.