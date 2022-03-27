Гороскоп с 28 марта по 3 апреля: Козерогов ждет любовь, а Скорпионов - победа над ревностью

Овен (21.03−20.04): В коллективе, где вы проводите большую часть времени, назревают перемены. Попробуйте взять на себя управление. Ваши идеи будут оригинальны, к тому же сейчас вы склонны руководствоваться не только логикой, но и интуицией в контактах с коллегами. До среды полезно проститься со всем, что вам мешает в жизни, выбросить ненужные бумаги и классифицировать все документы и файлы. После среды можно не сдерживать себя в стремлениях, к которым вы долго шли. Не откладывайте начало дел, делайте и принимайте предложения.

Про бизнес. Во вторник вам могут сделать заманчивое предложение, которое не нужно упускать. Конец недели - довольно рискованный период, не стоит в это время планировать важные встречи и ездить в командировки. По возможности отложите все дела и отдохните.

Про любовь. В отношениях с любимым человеком может присутствовать ревность и подозрительность, держите свои эмоции под контролем, иначе страсти могут накалиться до предела. И вы окажетесь на грани разрыва.

Благоприятные дни: 30, 2; неблагоприятные: 28.

Телец (21.04−21.05): Эта неделя принесет позитивные перемены в личных отношениях. У вас будет возможность свободно выразить свои чувства, хотя не исключены и неожиданные повороты. В работе проявляйте креативное мышление. Все оригинальные идеи берите на заметку - пригодятся в будущем. Перед вами встанет выбор - что-то должно уйти в прошлое и уступить место для новой темы. Перемены в делах будут способствовать материальному росту. В любви проявляйте заботу о партнере, будьте откровенны в чувствах и желаниях.

Про бизнес. На этой неделе в финансовой сфере вам стоит проявить чудеса терпения, так как неожиданные известия грозят вывести вас из равновесия и заставить пойти на ненужный риск. В четверг возможны долгожданные денежные поступления, которые несколько развеют ваше унылое настроение.

Про любовь. В понедельник любимый человек может удивить вас своим экстравагантным поступком. В среду вероятна очень интересная встреча с романтическим продолжением, если, конечно, вы не будете сидеть дома. В пятницу может случиться важный разговор по душам.

Благоприятные дни: 29, 30; неблагоприятные: 1.

Близнецы (22.05−21.06): Появляется возможность начать что-то с чистого листа, преодолеть конкуренцию - и вплотную придвинуться к воплощению своей мечты. Начинается период значительных перемен в вашей жизни. Оставляйте позади сомнения, но на пути к успеху берегите отношения с теми, кто с вами в одной упряжке. В среду определитесь с приоритетами, а уже в четверг не теряйте времени, начинайте то, что планировали. В личной жизни тоже ожидается немало сюрпризов, но не рассчитывайте только на везение - проявляйте активность.

Про бизнес. Финансовая стабильность вас порадует. Вы поймете, что всё сложилось наилучшим образом. Можно надеяться на своих партнеров и коллег, вы команда. Если вы решили что-то приобрести, пусть эта вещь будет куплена за весьма немалые деньги, но будет качественна.

Про любовь. У вас будет масса шансов изменить свою личную жизнь, было бы желание их использовать. Постарайтесь немного расслабиться, на этой неделе есть возможность обрести гармонию и получить то, о чем вы давно мечтали.

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: 31.

Рак (22.06−22.07): После четверга вам предстоит заняться новым делом или в уже налаженной деятельности произойдет неожиданный поворот. Это благоприятное время для реализации карьерных планов. Поэтому, первую половину недели хорошо посвятить вхождению в новый образ и подтянуть домашние дела. Позже на это уже не останется времени. В пятницу можно делать покупки или начинать ремонт в доме, если эта тема есть на повестке. В воскресенье отдохните от всех забот в каком-нибудь привлекательном месте. Вместе с собой возьмите и тех, кто ждал вашего внимания.

Про бизнес. Поступление новой интересной информации позволит выгодно преподнести ваши идеи начальству. В первой половине недели вас может порадовать премия или денежные поступления из иных источников. Суббота и воскресенье - удачные дни, чтобы пройтись по магазинам.

Про любовь. На этой неделе произойдут события, благоприятно влияющие на вашу личную жизнь. Непонимание и обиды останутся в прошлом, давая дорогу более конструктивным отношениям. Тот, кто желает быть счастливым, таковым и будет.

Благоприятные дни: 28, 31; неблагоприятные: 1.

Лев (23.07−23.08): Появляется уникальная возможность перестроить свою жизнь в соответствии с идеальными представлениями. Лучшими идеями в это время будут те, которые касаются вопросов получения образования или повышения квалификации, дальних поездок по обмену опытом или просто с целью отдохнуть. Планеты объединили свои усилия - и романтическая любовь сейчас может перечеркнуть все планы. Но чтобы завоевать внимание любимого человека потребуется применить нестандартный подход. В этой теме вас ждут самые неожиданные сюрпризы.

Про бизнес. У вас стабильное финансовое положение, однако есть риск ввязаться в авантюру или упустить важный контракт. Постарайтесь не бросаться в крайности. Не стоит планировать на этой неделе крупных приобретений. В выходные будьте осторожны, берегите свой кошелек.

Про любовь. Не давайте необдуманных обещаний. Вы вряд ли сможете и захотите их выполнить, а это не лучшим образом скажется на отношениях. Воскресенье - отличный день для совместных прогулок или похода в кино.

Благоприятные дни: 30, 1; неблагоприятные: 29.

Дева (24.08−23.09): В понедельник важный разговор откроет вам нюансы в отношениях с деловым или личным партнером. Не торопитесь с выводами, но и не сдерживайте перемены, которые назрели. Не исключено, что с кем-то ваши пути разойдутся. Со среды начинается новый этап и желательно сосредоточиться на первоочередных задачах. По-прежнему удачное партнерство будет одной из составляющих вашего успеха. Сделайте ваши отношения взаимовыгодными, и вы преуспеете в своих устремлениях. В воскресенье не ограничивайте себя в расходах на удовольствия - вы этого заслужили.

Про бизнес. На этой неделе у вас появится шанс найти пути и возможность достичь важной цели и заработать деньги с минимальными усилиями. Пятница обещает порадовать вас новыми денежными поступлениями и выгодными деловыми предложениями.

Про любовь. Ваша скромность и даже застенчивость будут придавать вам особую привлекательность в глазах противоположного пола. Так что больше мягкости и очарования, а не напора и претензий.

Благоприятные дни: 29, 30; неблагоприятные: нет.

Весы (24.09−23.10): Эта неделя положит начало цепочке событий, которые могут перевернуть вашу личную жизнь. У романтических отношений есть прекрасный шанс прийти к логическому завершению в наиболее оптимальном виде. Время делать и принимать предложения. А тем, кто в браке, предстоит обсудить с партнерами новые совместные планы. Деловое партнерство тоже может быть пересмотрено. В любом случае, стоит тщательно взвесить все варианты, но на каком-то обязательно остановиться.

Про бизнес. Финансовое положение стабилизируется. В течение всей недели вероятны незначительные, но приятные денежные поступления, появление нового источника дохода. В четверг будут удачными покупки и приобретения.

Про любовь. На этой неделе ваша личная жизнь грозит претерпеть внезапные изменения. Если вы одиноки, вас может ждать весьма перспективное знакомство. Если же место рядом с вами уже занято, есть шанс пережить некое приключение и найти новую любовь.

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: 29.

Скорпион (24.10−22.11): Наконец-то снимаются все ограничения, и теперь успех зависит только от вашей целеустремленности и готовности хорошо поработать. Начинания, которые можно планировать с четверга, получат быстрое развитие и со временем принесут приличные дивиденды. За работой не пропустите возможности, которые открываются в личной жизни. Ваша энергетика сейчас столь привлекательна, что успех у противоположного пола гарантирован. Чтобы все успеть, не забывайте поддерживать физическую форму упражнениями, а иммунную систему - витаминами.

Про бизнес. В первой половине недели возможна солидная прибыль. Во вторник желательно не предпринимать ничего нового, а продолжить начатое. В четверг вероятны крупные финансовые поступления. Работа не будет вас утомлять, а принесет радость и новые выгодные знакомства.

Про любовь. Вы должны чувствовать уверенность в своих силах, тогда и только тогда вы будете способны очаровать. На этой неделе таковая придет в результате победы над собственной ревностью. Вы убедитесь, что вас любят.

Благоприятные дни: 28, 3; неблагоприятные: 30.

Стрелец (23.11−21.12): Несмотря на то, что некоторые ваши планы не получаются, все равно перемен не избежать, и они обещают быть позитивными. Если в карьере все вас устраивает, то можно начать ремонт в доме. Лучше это сделать во второй половине недели. И на службе, и в доме придется потрудиться сверхурочно, но сейчас вы закладываете основы благоприятного развития событий и в ближайшем, и отдаленном будущем. Окружающих, как магнитом, тянет к вам. Не теряйте возможность улучшить свои перспективы в личной жизни и обзавестись новыми, полезными связями.

Про бизнес. Ждите крупные денежные поступления. В четверг удачными будут переговоры и сделки. Также этот день хорошо подходит для собеседования. Похоже, вы хорошо заработаете в выходные.

Про любовь. На этой неделе вам может показаться, что любимый человек выдвигает непомерные требования по отношению к вам, постарайтесь мягко объяснить ему, что он хочет слишком много. Будут удачными встречи и свидания в пятницу и в субботу.

Благоприятные дни: 28, 2; неблагоприятные: 1.

Козерог (22.12−20.01): Ко всем ситуациям в своей жизни сейчас подходите творчески - прямые пути не самые близкие к цели. Берегите климат в доме и отношения с родителями и детьми. Неосторожное слово может спровоцировать конфликт. Но спокойный откровенный разговор в понедельник может пойти на пользу, и какие-то проблемы уйдут в прошлое. С четверга активно включайтесь в новые темы, продвигайте проекты, которые ждали своего часа. Это идеальное время, чтобы начать писать свою любовную историю с чистого листа. Или окунуться в мир новых увлечений.

Про бизнес. Надежность деловых партнеров на этой неделе требует тщательной проверки. Финансовая составляющая дел будет весьма скромна, но и усилий потребуется от вас немного. В среду избегайте конфликтов на работе.

Про любовь. Интересные встречи, необычное знакомство, увлекательное любовное приключение - чем-нибудь эта неделя вас обязательно одарит. Главное - не прятаться от людей и приветливо улыбаться им.

Благоприятные дни: 28, 31; неблагоприятные: 30.

Водолей (21.01−19.02): Главное на этой неделе - не растеряться в тех возможностях, которые перед вами открываются. Поступит много новой информации, возможен неожиданный поворот в делах, который в будущем расширит материальные перспективы. Но волна романтических чувств может лишить способности рационально смотреть на вещи. Встречи и знакомства на этой неделе окажутся судьбоносными. Не сдерживайте перемен и старайтесь меньше витать в облаках - какое-то из открывающихся перед вами направлений желательно выбрать и развить по полной программе.

Про бизнес. Если вы сосредоточитесь и немного подумаете, то вас посетит интересная идея, с помощью которой можно неплохо заработать. В пятницу ждите новых финансовых поступлений. В воскресенье не стоит слишком увлекаться развлечениями, они опустошат ваш кошелек.

Про любовь. Если вы не будете проявлять излишнюю принципиальность и не станете критиковать избранника по поводу и без, то вашим отношениям ничто не угрожает.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 3.

Рыбы (20.02−20.03): В понедельник неожиданная информация может нарушить привычный ход событий. С легким сердцем предоставьте всему развиваться своим чередом - что бы ни происходило, старайтесь извлечь из этого пользу. До четверга не принимайте ответственных решений и не заключайте сделок. Постарайтесь рассчитаться с долгами. Среда поставит перед вами новые задачи, которые позитивным образом скажутся на карьере. Дальние поездки, командировки будут способствовать вашим успехам и станут источником новых интересных знакомств.

Про бизнес. Особенно удачны в эти дни будут покупки для детей. Во второй половине недели вам надо быть внимательнее, не исключены ошибки. В выходные возможны крупные траты.

Про любовь. Отношения с любимым человеком полны романтизма и взаимопонимания. Но вы все еще сомневаетесь? Похоже, вы не осознаете реальность своего счастья и поэтому избегаете серьезных шагов в личной жизни. А зря.

Благоприятные дни: 29, 1; неблагоприятные: 31.