Как оформить «кредитные каникулы»?

«Два года исправно платила кредит, а тут лишилась работы. Могу ли я рассчитывать на уступки банка?» – Евгения Бочкова, г. Тула.

– Для начала успокойтесь и возьмите себя в руки. Самое худшее, что можно сделать в подобной ситуации, это скрываться от банка, выдавшего кредит. Пока не произошла просрочка обязательного ежемесячного взноса, обратитесь к руководству кредитной организации в письменной форме с просьбой реструктуризировать свою задолженность. При этом обязательно приложите документы, свидетельствующие о временном ухудшении финансового положения, например, о болезни, из-за которой вам приходится отказаться от работы.

Ваша задача – договориться с кредитором.

Чем раньше вы к нему обратитесь, тем больше шансов, что взаимоприемлемое решение будет найдено. Это могут быть «кредитные каникулы» – отсрочка платежей (частичная или полная), которая предоставляется на срок не более одного года.

При полной отсрочке разрешается на определенный промежуток времени полностью приостановить обслуживание кредита. Частичная отсрочка подразумевает составление нового графика ежемесячных платежей. Банк может пойти вам навстречу и продлить срок погашения кредита, при этом размер ежемесячного платежа станет меньше.

Важно отметить: идти вам на уступки – право, а не обязанность банка. Кредит – это договорные отношения, стороны которых соглашаются выполнять определенные обязанности добровольно, поэтому вся полнота ответственности лежит на заемщике и кредиторе. В соответствии с законодательством даже финансовый регулятор Банк России не вправе вмешиваться во взаимоотношения кредитной организации и ее клиентов.