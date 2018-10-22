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Сурганова и оркестр. Юбилейный концерт

Сурганова и оркестр. Юбилейный концерт

На сцене Городского концертного зала пройдет юбилейный концерт российской рок-группы «Сурганова и Оркестр» в рамках большого тура по стране.

Группа «Сурганова и Оркестр» основана в 2003 году в результате объединения творческих усилий Светланы Сургановой и музыкального коллектива «Север Комбо». Основу репертуара группы составляют песни, написанные Светланой Сургановой. Также исполняется ряд композиций на стихи классических поэтов (И. Бродский, Н. Гумилев, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, Ф. Г. Лорка, Ж. Беранже) и современных авторов.

Подробности по тел.: 79−03−86, 8−905−621−60−02

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a)
Стоимость: 1200−2500 р.

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
23 февраля 2019, суббота
19:00
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