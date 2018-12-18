22 февраля на сцене Гороского концертного зала состоится большой сольный концерт певицы Maкsим. На концерте поклонники услышат все любимые хиты в живом звучании: трогательные песни из мира ранней Макsим и свежие композиции, где певица выдает женскую лирику.

МакSим – одна из наиболее известных и любимых исполнительниц в российской популярной музыке, чье имя давно стало синонимом нежности. Совокупный тираж проданных альбомов певицы составляет более 6 миллионов копий, она является обладательницей 13 статуэток «Золотой Граммофон» и неоднократно побеждала в номинации «Лучшая исполнительница» на музыкальных церемониях крупнейших телеканалов МУЗ-ТВ и MTV. МакSим — единственная российская певица, 7 синглов которой последовательно занимали первое место в общем радиочарте стран СНГ.

«Знаешь ли ты», «Нежность», «Мой рай», «Ветром стать», «Отпускаю», «На радиоволнах» — эти и многие другие песни МакSим стали знаковыми композициями для целого поколения.

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МакSим (настоящее имя Марина Максимова) родилась 10 июня 1983 года в Казани.

После окончания Казанского государственного университета им. Туполева переехала Москву, чтобы профессионально заниматься музыкальной карьерой. Дебютный альбом МакSим «Трудный возраст» имел беспрецедентный успех и до сих пор является одним из самых продаваемых музыкальных альбомов за всю историю российской поп-музыки. Каждый последующий альбом подтверждал заданную высокую планку и открывал слушателям новую МакSим, чье творчество менялось вместе с взрослением артистки.

В декабре 2018 года МакSим представила 6-й по счету студийный альбом «Полигамность», над записью которого она работала почти 3 года. По словам исполнительницы, этот альбом стал для нее самым личным и глубоким высказыванием.