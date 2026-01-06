Туляки обвиняют «Оркестр MUSE при свечах» в срыве концертов

Скандал вокруг организации концертов «MUSE Оркестр при свечах» идет во многих городах уже много месяцев. Недавно спорная ситуация произошла и в Туле.
Концерт при свечах по мотивам музыки из фильмов о Гарри Поттере в исполнении оркестра MUSE должен был состояться в Туле 27 декабря. Но не случилось.
Что примечательно: билеты на концерт продавались до последнего момента, как будто об отмене зрителей предупреждать вообще не собирались. Любители истории про мальчика, который выжил, узнали о том, что мероприятие отменено, уже на пороге концертного зала.
История не заканчивается. Так, например, сейчас организаторы убрали с сайта информацию о новогоднем концерте в Туле, который должен был состояться 9 января. Хотя в конце декабря мероприятие активно рекламировали.
По словам пострадавших, деньги за билеты организаторы возвращать не спешат.
— По словам сотрудников зала, аренда не была оплачена, подготовка не велась. Звонки в службу поддержки не приносят результата, иногда номер звонящего просто заносят в чёрный список, — рассказывает один из обманутых зрителей Павел Чулков.
Отмены зафиксированы в Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, Курске, Иркутске и многих других городах.
Зрители пытаются вернуть потраченные деньги через банки и онлайн-сервисы продаж. У большинства это пока не получилось. Зрители объединились в чат в Telegram. Сейчас там уже 570 участников.
Также участники чата ведут собственное расследование. Они выяснили, что концерты оформляются на разных юридических лиц, реквизиты на билетах и сайте меняются. Это еще больше усложняет поиск ответственных за возврат денег.
Билеты на концерт были недешевыми: от 1500 до 3500 рублей. Организаторам придется вернуть зрителям десятки миллионов рублей. Если они этого не сделают, дело можно будет квалифицировать как мошенничество в особо крупном размере.