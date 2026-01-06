Туляки обвиняют «Оркестр MUSE при свечах» в срыве концертов

Несостоявшиеся зрители жалуются не только на внезапную отмену мероприятия, но и на невозврат денег за билеты.

Скандал вокруг организации концертов «MUSE Оркестр при свечах» идет во многих городах уже много месяцев. Недавно спорная ситуация произошла и в Туле.

Концерт при свечах по мотивам музыки из фильмов о Гарри Поттере в исполнении оркестра MUSE должен был состояться в Туле 27 декабря. Но не случилось.

Что примечательно: билеты на концерт продавались до последнего момента, как будто об отмене зрителей предупреждать вообще не собирались. Любители истории про мальчика, который выжил, узнали о том, что мероприятие отменено, уже на пороге концертного зала.

История не заканчивается. Так, например, сейчас организаторы убрали с сайта информацию о новогоднем концерте в Туле, который должен был состояться 9 января. Хотя в конце декабря мероприятие активно рекламировали.

По словам пострадавших, деньги за билеты организаторы возвращать не спешат.

— По словам сотрудников зала, аренда не была оплачена, подготовка не велась. Звонки в службу поддержки не приносят результата, иногда номер звонящего просто заносят в чёрный список, — рассказывает один из обманутых зрителей Павел Чулков.