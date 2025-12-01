  1. Моя Слобода
Скорость движения трамваев на Пролетарском мосту снизят до 10 км/ч

Движение трамваев должно быть возобновлено 8 декабря.

Фото Алексея Пирязева.

На Пролетарскому мосту в Туле разрешенную скорость движения трамваев снизят до 10 км/ч. Об этом сообщает официальный аккаунт городской администрации «ВКонтакте» в ответ на комментарий одного из жителей:

«После открытия трамвайного движения по Пролетарскому мосту ограничение скорости для трамвая составит 10 км/ч», – говорится в сообщении.

Напомним, после страшного ДТП, унесшего жизни пяти человек, максимальная скорость автомобильного транспорта на Пролетарском мосту была снижена до 40 километров в час. Кроме того, на мосту ведётся ремонт трамвайных путей. Ожидается, что трамваи возобновят движение 8 декабря.

