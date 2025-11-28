  1. Моя Слобода
  Арестован председатель комитета имущественных и земельных отношений Тулы Андрей Слепцов
Арестован председатель комитета имущественных и земельных отношений Тулы Андрей Слепцов

Его обвиняют в получении взяток от руководства «банного хозяйства» АО «Лотос».

Арестован председатель комитета имущественных и земельных отношений Тулы Андрей Слепцов
Фото Алексея Пирязева.

По данным Myslo, Слепцова разрабатывали давно, а задержали 26 ноября, прямо накануне его дня рождения. 28 ноября в Пролетарском суде санкционировали меру пресечения: суд остановился на домашнем аресте сроком пока на 2 месяца. 

Андрей Слепцов обвиняется в получении взятки, сопряженной с ее вымогательством, — п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый обладал полномочиями по принятию решений о проведении ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности АО «Лотос» — бывший МУП, владевший тульскими общественными банями — Криволученскими, банями на ул. Плеханова и Октябрьской и т. д.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/e7/de/4576-f9c8-4b84-865e-c279160a6477/10f827bb-fa34-4333-b594-a5f86ce4397f.jpg
Криволученские бани сейчас продаются на торгах. Входили в актив АО «Лотос».

7 и 26 ноября 2025 года, по версии следователей, Слепцов получил взятку от заместителя гендиректора «Лотоса» в сумме 300 тысяч рублей за то, что он не будет проводить ревизии и проверки АО «Лотос». Во время получения второй части взятки Слепцова задержали с поличным.

Для справки: ч. 5 ст. 290 УК РФ предполагает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 4 млн рублей или в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки, плюс «волчий билет» на работу чиновником на срок до 10 лет либо лишение свободы — от 7 до 12 лет со штрафом.

сегодня, в 15:32
