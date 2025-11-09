  1. Моя Слобода
Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу

Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.

Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу
Фото Артема Жильцова.

В Туле до 7 января 2026 года заключили под стражу 26-летнего Артема А., который обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух человек в Михалково. Меру пресечения ему избрали сегодня, 9 ноября, в Привокзальном районном суде.

photo_2025-11-09_10-56-34.jpg

Напомним, по версии следствия, обвиняемый пришел в дом к Елизавете Ш. — бывшей девушке. Вооружившись ножом, мужчина убил 52-летнего отца экс-возлюбленной и нанес множество ранений её 44-летней матери. После этого он попытался найти девушку, но не смог. Поджег дом и сбежал.

Скрыться убийца не успел — его удалось задержать благодаря тому, что спрятавшаяся Лиза стала писать соседям СМС с просьбами о помощи.

MyCollages (1) (1).jpg
Елизавета Ш. и ее пострадавшая мать.

Отметим, что пострадавшая мать Лизы сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Перед заседанием журналисты спросили у обвиняемого:

— За что вы убили отца Лизы?

— Не могу сказать.

— Вы сожалеете?

— Я воздержусь.

В зале суда Артем А. заявил, что возражает против ареста. Ссылается на то, что плохо себя чувствует. Адвокат попросил направить его в психиатрическую больницу. Сообщил, что подзащитный ранее лечился сильнодействующими препаратами, но в медорганизации обращался анонимно.

— Мой подзащитный — больной человек. И не может быть в СИЗО. У него бывают помутнения рассудка, ему нужны препараты.

Мать Артема А. сообщила корреспонденту Myslo, что у ее сына проблемы с психикой. Женщина обвиняет во всем потерпевших, в особенности — саму Лизу.

Якобы девушка манипулировала парнем, открыла бизнес на его деньги. Они жили вместе три года, при этом семья девушки относилась к нему плохо: отец бросался в драку, парня якобы травили.

 

Подробности этой жуткой истории читайте в нашей специальной статье по ссылке.

Репортаж из зала суда — в телеграм-канале Myslo.

Фотограф
9 ноября, в 16:38 +1
