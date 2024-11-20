Илья Беспалов: «Мы продолжим обновлять инфраструктуру загородных оздоровительных лагерей»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Глава администрации Тулы провел выездное совещание в муниципальном загородном оздоровительном лагере по подготовке к летнему сезону 2025 года.

В детском лагере им. С. Чекалина идут работы по нескольким направлениям. К ним приступили сразу после завершения летней оздоровительной кампании. На территории по поручению главы администрации города до конца этого года установят две емкости для питьевой воды с насосами для обеспечения резерва и необходимого давления в системе водоснабжения лагеря. Договор с подрядной организацией заключен, сейчас идут земляные работы.

Как рассказал начальник управления по физкультуре и спорту Артур Матевосян, в общежитии для персонала выполняют капремонт. Здесь запланированы замена входных групп, кровли с ремонтом перекрытий, электромонтажные работы, внутренняя отделка.

Продолжается устройство универсальной спортивной площадки.

В настоящее время подготовлен план по демонтажу пяти деревянных построек. Сами работы намечены на март 2025 года. Весной следующего года будут установлены два новых жилых модульных корпуса, а также проведен капитальный ремонт пищеблока. Работы проводят по федеральной программе обновления инфраструктуры организаций детского отдыха.

Илья Беспалов поставил задачу своевременно заключать контракты и оформлять необходимые документы, чтобы соблюсти установленные сроки поставки материалов, оборудования и ремонта.

— При подготовке к летней оздоровительной кампании запланирована большая работа по обновлению инфраструктуры во всех муниципальных загородных оздоровительных лагерях. На реализацию всех планов у подрядных организаций не так много времени в межсезонье, поэтому к работам приступают сразу по окончании летней оздоровительной кампании. В частности, в лагере «им. С. Чекалина» идут активные работы в помещениях и на территории.

Весной следующего года здесь будут установлены еще два жилых модульных корпуса.

В лагере «Березка» отремонтирована система электроснабжения, запланирован капитальный ремонт одного из жилых корпусов. В «Орленке» — капремонт медицинского пункта и здания столовой. Укрепление материально-технической базы лагерей — одна из основных задач администрации города. Дети должны отдыхать в комфортных условиях, — подчеркнул Илья Беспалов.