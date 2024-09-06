Бюллетени проголосоваваших на выборах туляков упакуют в сейф-пакеты

Фото: избирательная комиссия Тульской области

Они будут вскрыты после окончания голосования и во время начала подсчёта голосов.

В Тульской области по завершении первых двух дней голосования, 6 и 7 сентября, бюллетени проголосовавших избирателей поместят в сейф-пакеты. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии:

– Одной из основополагающих гарантий избирательного процесса является обеспечение тайны голосования и сохранности бюллетеней. Сохранность бюллетеней в течение нескольких дней голосования обеспечивается посредством хранения бюллетеней в сейф-пакетах. Пакеты с бюллетенями запечатываются и не подлежат вскрытию до окончания голосования и начала подсчета голосов, – говорится в сообщении избиркома.

Сейф-пакеты будут храниться в сейфах. На участках, оборудованных камплексами обработки избирательных бюллетеней, сейф-пакеты применяться не будут – КОИБы откроют вечером 8 сентября, после завершения голосования.