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Дмитрий Миляев поручил проверить соблюдение мер безопасности на пляжах Тульской области
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Дмитрий Миляев поручил проверить соблюдение мер безопасности на пляжах Тульской области

Врио губернатора провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Участники заседания обсудили оперативную обстановку, состояние противопожарного водоснабжения, организацию работы по предупреждению пожаров и другие профильные вопросы. 

Начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области Дмитрий Судаков отметил, что количество пожаров снизилось почти на 19%. В ДТП спасены 455 человек. При этом зафиксирован рост происшествий на водоемах области. 

Дмитрий Миляев отметил, что главная задача – не допустить гибели и травмирования людей. Он поручил главам администраций взять вопросы обеспечения безопасности на воде на личный контроль.

Надзорному органу предстоит в течение недели проверить состояние специально оборудованных мест и предложить меры воздействия для нарушителей.

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