«Из автобуса выходим в сугроб»: жители Алексина просят убраться на остановках

Кроме дорожного знака остановку у пожарной части в Алексине ничто не характеризует, как место посадки и высадки пассажиров.

Жители Алексина в соцсетях сообщили о проблеме:

«Уважаемая наша администрация, мкрн Петровское, остановка «Пожарка», где останавливается автобус № 4, находится в отвратительном состоянии, её просто НЕТ там. Огромные кучи снега, выходишь из автобуса в сугроб по пояс, так и должно это быть? Почистить совсем нельзя что ли???» — написал автор обращения.

К жалобе прилагаются фотографии, на которых видно, что от знака «Остановка общественного транспорта» ведет лишь тонкая тропинка. Ни специальной площадки, ни павильона нет.