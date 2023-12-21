  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. К проекту «Сделано в Тульской области» присоединились новые производители - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
К проекту «Сделано в Тульской области» присоединились новые производители
Фото пресс-службы правительства Тульской области

К проекту «Сделано в Тульской области» присоединились новые производители

Среди них — производители колбасно-деликатесных, кондитерских и хлебобулочных изделий и др.

Состоялось заседание комиссии проекта «Сделано в Тульской области». В проект вошло 12 новых предприятий-участников. Среди них — производители колбасно-деликатесных, кондитерских и хлебобулочных изделий, джемов, изделий народно-художественного промысла (традиционной тульской керамики, елочных украшений, сувениров из металла и дерева), а также спортивных товаров, мебели, бытовой химии.

Теперь вместе с новыми участниками в проект входят 192 компании. Более 120 из них производят продовольственные товары.

— На прямой линии Президент поручил сформировать в каждом регионе программу поддержки и продвижения региональных брендов. Проект «Сделано в Тульской области», который реализуется с 2020 года по инициативе губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, способствует поиску новых каналов сбыта для тульских товаропроизводителей и увеличению объемов выпуска их продукции, — сказал министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко.

По итогам прямой линии Президента по поручению губернатора Алексея Дюмина будут разработаны дополнительные меры поддержки предприятий — участников проекта «Сделано в Тульской области». 

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» инициирован Президентом России. Узнать подробности о проекте можно в Центре «Мой бизнес» (г. Тула, ул. Кирова, д. 135, корп. 1). Подробности на сайте мойбизнестула.рф и по телефону горячей линии 8 800 600-77-71.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:34 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Сделано в Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

До капремонта три года: в доме по улице Пузакова 10 лет течет крыша
До капремонта три года: в доме по улице Пузакова 10 лет течет крыша
Администрация о ЧП на ул. Приупской: сотрудники УК чистили крышу и пробили козырек подъезда
Администрация о ЧП на ул. Приупской: сотрудники УК чистили крышу и пробили козырек подъезда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.