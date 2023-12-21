К проекту «Сделано в Тульской области» присоединились новые производители

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Среди них — производители колбасно-деликатесных, кондитерских и хлебобулочных изделий и др.

Состоялось заседание комиссии проекта «Сделано в Тульской области». В проект вошло 12 новых предприятий-участников. Среди них — производители колбасно-деликатесных, кондитерских и хлебобулочных изделий, джемов, изделий народно-художественного промысла (традиционной тульской керамики, елочных украшений, сувениров из металла и дерева), а также спортивных товаров, мебели, бытовой химии.

Теперь вместе с новыми участниками в проект входят 192 компании. Более 120 из них производят продовольственные товары.

— На прямой линии Президент поручил сформировать в каждом регионе программу поддержки и продвижения региональных брендов. Проект «Сделано в Тульской области», который реализуется с 2020 года по инициативе губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, способствует поиску новых каналов сбыта для тульских товаропроизводителей и увеличению объемов выпуска их продукции, — сказал министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко.

По итогам прямой линии Президента по поручению губернатора Алексея Дюмина будут разработаны дополнительные меры поддержки предприятий — участников проекта «Сделано в Тульской области».

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» инициирован Президентом России. Узнать подробности о проекте можно в Центре «Мой бизнес» (г. Тула, ул. Кирова, д. 135, корп. 1). Подробности на сайте мойбизнестула.рф и по телефону горячей линии 8 800 600-77-71.