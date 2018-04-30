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Центр Тулы перекрыт из-за репетиции парада Победы

Центр Тулы перекрыт из-за репетиции парада Победы

Сразу на нескольких улицах областного центра запрещена стоянка и движение транспорта.

Остановка и стоянка всех видов транспортных средств в Туле 30 апреля запрещена до 13.00:

на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской), по ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской), на Крестовоздвиженской пл., по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл.), по ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской), по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской (на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского), по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской), по ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена), по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской), по ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской), по ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской);

Кроме того, ограничено движение всех видов транспортных средств до 13.00:

на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской), по ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской), на Крестовоздвиженской площади, по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади), по ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской), по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской (на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского), по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской), по ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена), по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской), по ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской), по ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской).

сегодня, в 11:24 +3
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