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Зверьё моё
Ласковой Снежке нужен свой человек

Ласковой Снежке нужен свой человек

У этой красавицы доброе сердце и прекрасный характер, она ненавязчивая, но в то же время – ласковая. Очень любит быть рядом с человеком, просто наблюдать или мурлыкать на коленях.

Спокойная и самостоятельная Снежа станет прекрасным компаньоном и другом. Кошечка здорова, стерилизована, приучена к лотку и не привередлива в еде.

Звоните, приезжайте на смотрины. Снежка ждет своего человека! Тел. 8-953-971-13-28.

 

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Автор: Оксана Грудинина
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