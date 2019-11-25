Котята разной степени пушистости ищут хозяев
У волонтеров живет много котят обоих полов, различных расцветок и степени пушистости. И все они ищут дом!
Тут вам и белый котик с нежной средней длины пушистой шерсткой — Одуванчик, очень ласковый и адекватный к людям.
И очень флегматичная, спокойная Маркиза — милейшая кошечка, с интересным окрасом, короткошерстная. Философ и созерцатель.
Два красавца котика с предположительной примесью британской породы — шоколадного и серого «вискасного» окраса.
Котятам около шести месяцев, сейчас они выглядят постарше, чем на фото. Животные обработаны от паразитов, приучены к лотку, в еде не привередливы. Выбирайте своего питомца!
Тел. 8-953-420-33-77.
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