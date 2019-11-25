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Котята разной степени пушистости ищут хозяев

Котята разной степени пушистости ищут хозяев

У волонтеров живет много котят обоих полов, различных расцветок и степени пушистости. И все они ищут дом!
Тут вам и белый котик с нежной средней длины пушистой шерсткой — Одуванчик, очень ласковый и адекватный к людям.

И очень флегматичная, спокойная Маркиза — милейшая кошечка, с интересным окрасом, короткошерстная. Философ и созерцатель.

Два красавца котика с предположительной примесью британской породы — шоколадного и серого «вискасного» окраса.

Котятам около шести месяцев, сейчас они выглядят постарше, чем на фото. Животные обработаны от паразитов, приучены к лотку, в еде не привередливы. Выбирайте своего питомца! 

Тел. 8-953-420-33-77.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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