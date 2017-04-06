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Помогите найти собаку!

Помогите найти собаку!

Вечером 24 марта во дворе дома №23 по улице Пузакова пропал немецкий шпиц (малый).

Кличка Алекс, окрас рыжий с серым (соболиный). Имеется клеймо.

Собаке требуется дорогостоящее медицинское вмешательство. Пожалуйста, верните собаку хозяевам!

8-953-428-78-42 (Марина).

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 16:16 +5
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