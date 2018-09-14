Коржик пострадал под колёсами машины. Срочно нужна передержка!

Коту Коржику очень нужна помощь! У него большая беда — он попал под машину и, в результате травмы, остался без задней лапки.

Сейчас он в ветклинике на передержке, поправляется. Его уже можно забирать, но совершенно некуда!

Сейчас Коржик в ветклинике «Вита» на платной передержке — в сутки 250 рублей + необходимо предоставлять корм. Также остался долг за операцию и лечение.

Пожалуйста, помогите найти Коржику хотя бы бесплатную передержку или передержку за корм.

Коржик невероятно ласковый, тянется к людям. Он сидит в клетке, и очень тоскует, ему нужно домашнее тепло, уход и участие. На улицу его теперь нельзя отправить...

Ещё лучше сразу найти добрых, отзывчивых, понимающих и любящих хозяев.

Помощь в оплате долга и передержки тоже очень нужна.

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Телефон: 8 (950) 917-73-67.

Подробности и отчёты по расходам можно отслеживать здесь.