Очаровательная малышка Бусинка ищет любящую семью
Малышка Бусинка ищет любящих родителей! Эту малышку, когда ей было еще меньше месяца, просто выкинули из окна мимо проезжавшей машины в кусты.
Ей повезло — ее заметили и принесли к человеку, помогающему животным. Эта кошечка — просто невероятная, несмотря на свои мини-размеры, она умудряется «построить» в игривой форме всех, кто старше нее. Обаяния и хитрости ей не занимать!
Она привнесёт уют и тепло в любой дом! Замурлыкает вас и настроит на позитивную волну! А ее глаза никого не оставят равнодушным!
Возьмите Бусинку к себе!
Отдаётся строго по договору с обязательным условием отслеживания дальнейшей судьбы!
Телефон: 8 (910) 940-24-19.