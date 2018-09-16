блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Очаровательная малышка Бусинка ищет любящую семью

Очаровательная малышка Бусинка ищет любящую семью

Малышка Бусинка ищет любящих родителей! Эту малышку, когда ей было еще меньше месяца, просто выкинули из окна мимо проезжавшей машины в кусты.

Ей повезло — ее заметили и принесли к человеку, помогающему животным. Эта кошечка — просто невероятная, несмотря на свои мини-размеры, она умудряется «построить» в игривой форме всех, кто старше нее. Обаяния и хитрости ей не занимать!

Она привнесёт уют и тепло в любой дом! Замурлыкает вас и настроит на позитивную волну! А ее глаза никого не оставят равнодушным!
Возьмите Бусинку к себе!

Отдаётся строго по договору с обязательным условием отслеживания дальнейшей судьбы!

Телефон: 8 (910) 940-24-19.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 10:00 +9
Коржик пострадал под колёсами машины. Срочно нужна передержка!
Коржик пострадал под колёсами машины. Срочно нужна передержка!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.