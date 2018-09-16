Очаровательная малышка Бусинка ищет любящую семью

Малышка Бусинка ищет любящих родителей! Эту малышку, когда ей было еще меньше месяца, просто выкинули из окна мимо проезжавшей машины в кусты.

Ей повезло — ее заметили и принесли к человеку, помогающему животным. Эта кошечка — просто невероятная, несмотря на свои мини-размеры, она умудряется «построить» в игривой форме всех, кто старше нее. Обаяния и хитрости ей не занимать!

Она привнесёт уют и тепло в любой дом! Замурлыкает вас и настроит на позитивную волну! А ее глаза никого не оставят равнодушным!

Возьмите Бусинку к себе!

Отдаётся строго по договору с обязательным условием отслеживания дальнейшей судьбы!

Телефон: 8 (910) 940-24-19.